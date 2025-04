Europäische Zentralbank senkt Zinsen erneut

Es bleiben aber der neue US-Basiszoll von zehn Prozent und 25 Prozent Zoll auf Autos, Stahl und Aluminium aus Europa. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte jüngst vor deutlichen Einbussen beim Wirtschaftswachstum in der Eurozone gewarnt, sollte der Handelsstreit zwischen EU und USA eskalieren. (awp/sda/afp/dpa)

Niedrigere Leitzinsen verbessern die Finanzierungsbedingungen für Unternehmen und Privathaushalte. Sie sollen der schwachen Wirtschaft in der Eurozone helfen, der mit Trumps Zolloffensive Rückschläge drohen. Die Sorgen um die Konjunktur sind gewachsen - auch wenn Trump die pauschalen Zölle von 20 Prozent auf Importe aus der EU für 90 Tage ausgesetzt hat.

Es ist bereits die siebte Leitzinssenkung der EZB seit Juni 2024. Expertinnen und Experten hatten mit einer Reduktion gerechnet. US-Zölle und geopolitische Spannungen hatten die Wirtschaft in Europa zuletzt unter Druck gesetzt. Gleichzeitig schwächte sich die Inflation im Euroraum im März auf 2,2 Prozent ab.

Die Leitzinsen im Euroraum sinken erneut: Die Europäische Zentralbank (EZB) verringert den für Banken und Sparer wichtigen Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt am Donnerstag mitteilte.

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt.

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Bild: EPA

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zollstreit: Müssen die Amerikaner Nikes bald selbst nähen?

Modekonzerne wie Nike produzieren vor allem in China und Vietnam. Nun sind sie mitten in den Zollstreit geraten. Was das für Sneaker bedeutet.

Nähtisch reiht sich an Nähtisch, beleibte Frauen und Männer mit Nike-T-Shirts sitzen daran, einer trägt eine USA-Mütze auf dem Kopf, fummelt an einem Nike-Schuh herum, beisst dann von einem Burger ab. Und hinten an der Wand hängt ein Banner: «Make America strong again.»