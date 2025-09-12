wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Euro

Europäische Bankenaufsicht-Chef Campa kündigt Rücktritt an

Europäische Bankenaufsicht-Chef Campa kündigt Rücktritt an

12.09.2025, 17:2912.09.2025, 17:29
Mehr «Wirtschaft»
epa12142707 Chairperson of the European Banking Authority (EBA) Jose Manuel Campa speaks as he attends the second day of the Creo 2025 Forum, in Madrid, Spain, 29 May 2025. The forum is organized by t ...
José Manuel Campa in Madrid, 29. Mai 2025.Bild: keystone

Der Chef der Europäischen Bankenaufsicht EBA, José Manuel Campa, hat seinen Rücktritt angekündigt. Beim letzten Aufsichtsratstreffen habe Campa mitgeteilt, zu Ende Januar seinen Posten zu verlassen, teilte eine Sprecherin der Behörde am Freitag mit.

Die EBA werde alle angemessenen Schritte veranlassen, um einen reibungslosen Übergang bis zur Ernennung eines neuen Vorsitzenden zu ermöglichen. Die EBA (European Banking Authority) war 2011 gegründet worden und hatte ihren Sitz zunächst in London, inzwischen in Paris. Campa ist seit März 2019 der Vorsitzende der EBA. Im vergangenen Jahr war sein Mandat um weitere fünf Jahre bis Mai 2029 verlängert worden. (sda/awp/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Täter weiterhin unbekannt und flüchtig – 5 Punkte zum Attentat auf Charlie Kirk
2
Deutschland verstärkt Engagement an Nato-Ostgrenze
3
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
4
Elon Musk abgelöst: Das ist (seit heute) der reichste Mann der Welt
5
Tatverdächtiger wurde am späten Donnerstagabend gefasst
Meistkommentiert
1
Ramona Bachmann verlässt Houston +++ YB lässt Meschack Elia definitiv ziehen
2
Schweizer Jugendliche duschen nicht mehr – das sind die Gründe
3
«Die Drohnen hätten nicht abgeschossen werden können», sagt Pfister zu Russlands Angriff
4
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
5
Polen schiesst russische Drohnen ab – das wissen wir
Meistgeteilt
1
Drei tote Zivilisten in Region Sumy +++ Frankreich bestellt russischen Botschafter ein
2
VAE bestellen israelischen Gesandten ein +++ Sichere Orte im Gazastreifen kommuniziert
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Nationalrat will internationale Adoptionen nicht verbieten
5
Dieses Video eines Flashmobs (ja, richtig gelesen) von Bohemian Rhapsody geht gerade viral
IT-Panne bei der Migros ist noch längst nicht ausgestanden
Auch wenn sich die Käse-Regale in den Filialen wieder gefüllt haben, besteht weiterhin das IT-Problem, das für den Lieferengpass verantwortlich ist. Eine Lösung gibt es noch nicht. Möglicherweise drohen schon bald Lücken im Fleischregal.
Wegen einer Systemumstellung ist im Sommer ein Kran im Käselager der Migros-Tochter Elsa ausgefallen. Daraufhin kam es schweizweit zu Lieferengpässen, in den Käseregalen klafften Lücken.
Zur Story