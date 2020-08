Wirtschaft

Food

Aus Tuna wird Vuna: Nestlé bringt Vegi-Thunfisch auf den Markt



Aus Tuna wird Vuna: Nestlé bringt Vegi-Thunfisch auf den Markt

Daran werden sich wiedermal die Geister scheiden: Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestlé bringt sein erstes pflanzliches Meeresfrüchte-Produkt auf den Markt. Noch im laufenden Monat soll bei Schweizer Einzelhändlern eine Thunfisch-Alternative auf pflanzlicher Basis verfügbar sein, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Danach werde das Produkt weltweit in den Verkauf kommen. Der neue «Garden Gourmet»-Thunfisch aus Erbsenprotein werde in Glasgläsern im Kühlregal von Supermärkten angeboten und könne in Salaten, Sandwiches und Pizzas verwendet werden.

Pflanzliche Burger, Hackfleisch, Würstchen und Chicken Nuggets aus Soja aus dem Hause Nestlé sind bereits erhältlich. Die Thunfisch-Alternative sei innerhalb von neun Monaten von den Schweizer Forschungseinrichtungen entwickelt worden, heisst es.

Mit pflanzlichen Fleischalternativen setzte Nestle im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Franken um. Während der Corona-Krise habe der gestiegene Heimkonsum die Nachfrage nach «Garden Gourmet»-Produkten angekurbelt, so das Unternehmen aus Vevey am Genfersee.

Pflanzlicher Fleischersatz, was hältst du davon? Ja, warum nicht, wenn es einigermassen schmeckt. Völlig absurd! Toll! Ich mag das sehr. Warum gibt es eigentlich keine Peperoni und Zucchetti aus Fleisch?

Die pflanzlichen Fleischersatzprodukte sind derzeit stark im Trend, stossen aber auch bei vielen Leuten auf Kritik - wie du mit Sicherheit bald in unserer Kommentarspalte lesen kannst. (aeg/sda/awp/reu)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Nur so: Gemüse und Früchte lassen sich bestens grillieren! Ox Beef, Tacos und vegane Currywurst Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter