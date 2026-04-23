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Nestlé baut Jobs ab: Bis zu 180 Stellen in Frankreich gestrichen

Nestlé will in Frankreich bis zu 180 Stellen streichen

23.04.2026, 22:0623.04.2026, 22:06

Nestlé plant in Frankreich den Abbau von bis zu 180 Stellen im Supportbereich. Betroffen sind die Zentrale in Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) sowie zwei Forschungszentren in Tours (Indre-et-Loire) und Lisieux (Calvados), wie der Konzern am Donnerstag bekannt gab.

Diese Vorhaben sind Teil des im Oktober 2025 vom neuen Generaldirektor Philipp Navratil angekündigten Plans, der den Abbau von 16'000 Stellen weltweit vorsieht, um die Kosten des Konzerns ab 2027 um mehr als eine Milliarde Euro zu senken.

In einem Agrar- und Lebensmittelmarkt, der unter Druck stehe und durch Kaufkraftverlust, steigende Produktionskosten und verschärften Wettbewerb gekennzeichnet sei, plane Nestlé France insbesondere, verstärkt auf die gemeinsamen Dienste des Konzerns zurückzugreifen und seine Struktur zu vereinfachen, einschliesslich seiner Forschungs- und Entwicklungszentren in Tours und Lisieux, hiess es in einer Mitteilung.

Diese Vorhaben könnten zum Abbau von 180 Stellen in Frankreich führen, fügt der Text hinzu. Unter Berücksichtigung von offenen Stellen, Neueinstellungen und freiwilligen internen Versetzungen könnten die tatsächlichen sozialen Auswirkungen auf 75 bis 100 Stellen reduziert werden, wurde in der Medienmitteilung betont. Die Umsetzung des Plans würde schrittweise ab 2027 erfolgen.

Nestlé beschäftigt in Frankreich insgesamt fast 9000 Mitarbeiter in dreizehn Fabriken, vier Forschungs- und Entwicklungszentren und einer Unternehmenszentrale. Das weltgrösste Nahrungsmittelunternehmen beschäftigt rund 270'000 Mitarbeitende in über 180 Ländern. Hauptsitz des vom Frankfurter Apothekergehilfen Heinrich Nestle gegründeten Unternehmens ist Vevey im Kanton Waadt. (sda/afp)

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