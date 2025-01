Aus für 35-Milliarden-Deal: SGS und Bureau beenden Fusionsgespräche

Gründe für den Gesprächsabbruch wurden keine genannt. Es ist aber offensichtlich, dass die Perspektive eines Zusammenschlusses vor allem bei den SGS-Aktionären auf wenig Wohlwollen stiess. Die SGS-Aktien, die im Swiss Leader Index der 30 höchstkapitalisierten Unternehmen an der Six Swiss Exchange figurieren, verloren nach Bekanntwerden des zunächst von einer Nachrichtenagentur kolportierten und danach von den Firmen bestätigten Gerüchtes über die Fusionsgespräche fast 10 Prozent ihres Wertes. Dementsprechend positiv reagierten die Investoren auf die heutige Meldung über den Gesprächsabbruch, wobei der Kurseinbruch von Mitte Januar erst etwa zur Hälfte wieder aufgeholt ist.

Die beiden führenden Inspektions- und Warenprüfkonzerne SGS aus Genf und Bureau Veritas aus Paris haben ihre Mitte Januar im Zug einer Indiskretion publik gewordenen Gespräche über eine Fusion ergebnislos abgebrochen. Das gaben die Unternehmen am Montag in einer kurzen Mitteilung bekannt.

Der Kettensägenmann in Zürich: Was Javier Milei in den Stadtsaal von Kloten verschlägt

Kein Staatschef weltweit polarisiert derzeit so wie der Argentinier Javier Milei. In der Schweiz trat er in dieser Woche gleich zwei Mal auf. Was das Phänomen so besonders macht.

Im Waldstück rund um den Stadtsaal in Kloten schleichen Polizisten der Hundestaffel mit ihren Vierbeinern. Über dem Gebäude surrt eine Drohne, vor der Tür parkt ein Wasserwerfer. Es wimmelt von Beamten mit Körperpanzer, Schild und Gummischrot-Gewehr.