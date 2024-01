Studie: Superreiche werden trotz Inflation und Krisen noch reicher

Die Schweizer Nichtregierungsorganisation Solidar Suisse forderte höhere Steuern für Reiche. Sie schlug in einer Mitteilung eine Besteuerung von zwei Prozent von Vermögen über fünf Millionen US-Dollar vor. Vermögen von über 50 Millionen sollten mit drei Prozent besteuert werden und Vermögen von über einer Milliarde mit fünf Prozent. Auf diese Weise könnten in der Schweiz Steuern von 41.7 Milliarden Dollar pro Jahr generiert werden. (sda/dpa)

Oxfam kommt zum Schluss, dass die Welt bei der aktuellen Wachstumsrate schon in zehn Jahren ihren ersten Dollar-Billionär haben könnte. Die globale Armut dagegen wäre auch in 230 Jahren noch nicht vollständig überwunden.

Die EDU führt eine Desinformationskampagne gegen die WHO – das steckt dahinter

Ein Label für Flug-Food? Coop, Migros und Co. winken ab

Betroffene Unternehmen wehren sich gegen eine Deklarationspflicht für Frischprodukte, die per Flugzeug importiert werden. Unterstützt wird die Forderung hingegen von einem der mächtigsten Verbände der Schweiz.

Crevetten aus Vietnam, Ananas aus Costa Rica oder Rindfleisch aus Paraguay: In der Produktepalette der Detailhändler finden sich etliche Lebensmittel, die per Flugzeug in die Schweiz gelangen. Deren Klimabilanz ist deutlich schlechter als bei identischen Produkten, die per Schiff, Bahn oder Lastwagen eingeführt werden. Gemäss einem Bericht der Wissenschaftskommission des Nationalrats belastet etwa eine per Flugzeug importierte Mango die Umwelt zehnmal stärker als eine Mango, die per Schiff geliefert wird.