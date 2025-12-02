Nebelfelder-1°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Geld

Nominallöhne 2025 laut neuer Schätzung um 2,0 Prozent gestiegen

Eine Person zieht waehrend eines Marktes auf dem Hevetiaplatz in Zuerich Schweizer Banknoten aus ihrem Portemonnaie, fotografiert am Freitag, 16. Februar 2024. (KEYSTONE/Gaetan Bally)
Ein Mann zückt Bargeld aus seinem Portemonnaie.Bild: KEYSTONE

Nominallöhne 2025 laut neuer Schätzung um 2,0 Prozent gestiegen

02.12.2025, 09:0202.12.2025, 09:02

Die Arbeitnehmenden in der Schweiz haben dieses Jahr im Durchschnitt eine deutliche Lohnerhöhung erhalten. Diese liegt damit über der Teuerung, womit unter dem Strich mehr Geld im Portemonnaie bleiben dürfte.

Die Nominallöhne dürften im laufenden Jahr laut dem Bundesamtes für Statistik (BFS) um 2,0 Prozent gestiegen sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das BFS schätzt die Daten auf Basis von kumulierten Lohndaten. Bei einer ersten Schätzung im September war das Lohnwachstum noch auf 2,3 Prozent berechnet worden.

Ökonomen sagen für das laufende Jahr eine durchschnittliche Teuerung im Bereich von 0,1 bis 0,3 Prozent voraus. Somit zeichnet sich ab, dass die Löhne im laufenden Jahr auch real steigen – also unter Einbezug der Teuerung.

Im Jahr 2024 waren die Nominallöhne um 1,8 Prozent gestiegen, unter Einbezug der Jahresteuerung von 1,1 Prozent nahmen die Reallöhne um 0,7 Prozent zu. In den beiden Jahren davor hatte hingegen real ein Lohnrückgang resultiert. (sda/awp)

Das wird dich auch interessieren:

Das ist der Schweizer Medianlohn – und in dieser Region verdienst du am besten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
1 / 15
Diese 10 Probleme kennen wir alle beim Einkaufen
Was du einkaufen möchtest.
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Die Löhne steigen in allen Branchen – wo du am meisten verdienen kannst
In der Schweiz liegt der Medianlohn im Jahr 2024 bei 7024 Franken, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag bekannt gab. Doch die Löhne sind je nach Branche unterschiedlich stark gestiegen. Wer wie viel verdient, zeigt unsere Übersicht.
Der Bund erhebt die Medianlöhne alle zwei Jahre. Rund 2,9 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in etwa 34'000 Unternehmen wurden für das Jahr 2024 erfasst. Der ausgewiesene Lohn ist der Bruttomonatslohn, der inklusive 13. Monatslohn plus Boni gerechnet und dann durch zwölf geteilt wird. So publiziert der Bund eine detaillierte Liste von Branchen und deren Medianlöhnen. Alle vom Bundesamt für Statistik ausgewerteten Branchen konnten in den letzten 14 Jahren ihren Medianlohn steigern. Allerdings nicht alle gleich stark.
Zur Story