Wohnungen in Zürich: Die Bestandsmieten verändern sich vorerst nicht. Bild: keystone

Mieten steigen vorerst nicht weiter: Referenzzinssatz bleibt bei 1,75 Prozent

Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) belässt den hypothekarischen Referenzzinssatz bei 1,75 Prozent, wie es am Montag in einem Communiqué bekannt gab. Damit bleiben die Bestandsmieten in der Schweiz vorerst unverändert. (sda/awp)

