Per Klingeln an der Haustür: «Hey, du bist Nobelpreisträger!»



Stell dir vor, dein Nachbar klingelt und sagt dir, dass du einen Nobelpreis gewonnen hast



Bei dir klingelt mitten in der Nacht der Nachbar und sagt dir, du hättest den Nobelpreis gewonnen. Unmöglich? Genau das ist dem US-Ökonomen Paul Milgrom passiert.

Dieser gewann dieses Jahr zusammen mit seinem Forschungspartner Robert Wilson den Wirtschaftsnobelpreis für die Verbesserungen der Auktionstheorie und deren Erfindung neuer Auktionsformate.

Wilson bekam den Anruf des Nobelpreiskomitees in der Nacht zum Montag. Doch Milgrom konnte vom Komitee nicht erreicht werden. Diese baten Wilson kurzerhand, die erfreuliche Nachricht seinem Nachbarn selbst zu überbringen. Denn: Die beiden sind nicht nur Forschungspartner, sondern auch Nachbarn auf dem Campus der Stanford Universität. Die Überwachungskamera an der Klingel nahm den lustigen Moment auf. Die Universität Stanford hat das Video am Montag auf Twitter veröffentlicht:



Video: twitter/twitter.com/Stanford

(cki)

