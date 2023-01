«Weniger sexy» und «fettleibig»: M&M's schafft Maskottchen ab

Seit ihrem Umstyling sind die Maskottchen von M&M's einigen Menschen wohl zu progressiv. Nun werden sie auf unbestimmte Zeit abgeschafft.

Laura Helbig

Die Charaktere von M&M's: Ihr «Umstyling» sorgte für einen Shitstorm. Bild: Mars

Ein Artikel von

Die lustigen Maskottchen von M&M's waren immer mit der Marke verbunden. Sie prangten auf Verpackungen und Merchandise der Schokolinsen-Marke, die zum Mars-Konzern gehört. Doch nun gehen die sogenannten Spokescandies vorerst in den Ruhestand.

Das teilt M&M's heute auf seinem Instagram-Profil mit. Der Grund dafür, dass die Maskottchen vorerst nicht mehr für die bunten Süssigkeiten werben, scheint manchem absurd: Mars reagiert auf Kritik, das Aussehen der Spokescandies sei zu progressiv geworden. Neben der neu eingeführten lila Schokolinse, die für Akzeptanz stehen soll, wurden die anderen Maskottchen im letzten Jahr umgestylt.

So bekamen etwa die weiblichen Charaktere Sneaker statt High Heels. Was eine gut gemeinte Geste war, um der Marke zufolge eine «dynamischere, fortschrittlichere Welt» widerzuspiegeln, sahen manche Menschen offenbar als Affront. Besonders der rechtspopulistische TV-Moderator Tucker Carlson vom Sender Fox News beschwerte sich über das Umstyling.

Shitstorm: M&M's zu «unsexy» und progressiv

Seiner Ansicht nach wolle der Konzern, dass die Candies «zutiefst unattraktiv und völlig androgyn» sein sollen, sodass man mit keinem der Charaktere mehr etwas trinken gehen wolle. Auch die neuen sportlichen Schuhe seien «weniger sexy» als die ursprünglichen High Heels. Völlig aus der Fassung geriet Carlson im Januar, als drei weibliche Maskottchen für eine PR-Aktion auf die M&M's-Tüten gedruckt wurden. Der Moderator bezeichnete die Figuren daraufhin als «fettleibig».

Auch in den sozialen Medien sprangen Nutzer auf das Thema an, M&M's bekam einen Shitstorm. Deswegen hat die Marke auf Instagram nun bekanntgegeben, eine «unbestimmte Auszeit von den Spokescandies» zu nehmen. «Wir verstehen es jetzt – sogar der Schuh einer Süssigkeit kann polarisieren», heisst es in dem Post.

Stattdessen sei jetzt die US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin Maya Rudolph das Werbegesicht für M&M's, wie es in dem Beitrag heisst. Sie ist aus der NBC-Sendung «Saturday Night Live» bekannt und Amerika könne sich auf sie einigen.