Jan Böhmermann provoziert Streamer erneut mit Parodie – trotz Shitstorm

Helen Kleinschmidt / watson.de

Jan Böhmermann kann es nicht lassen. In der Vergangenheit sorgte er mehrfach für Aufsehen in der deutschen Streamer-Szene. Obwohl er bereits das eine oder andere Mal einen Shitstorm kassierte, setzt sich der Moderator nun wieder im Gaming-Look vor die Kamera. Damit macht er sich indirekt über MontanaBlack, Knossi und andere Streamer lustig.

Jan Böhmermann legt sich immer wieder mit Streamer-Szene an

Im September dieses Jahres hatte Böhmermann in einer Ausgabe des «ZDF Magazin Royale» Mikrotransaktionen in Videospielen kritisiert. Vor allem die Tatsache, dass Streamer ihre Fans zu solchen Käufen verleiteten, stiess dem Satiriker sauer auf. So kritisierte Böhmermann bekannte deutsche Twitch-Streamer und parodierte etwa MontanaBlack im Stil seiner Reaction-Videos.

Ein weiterer Vorfall spielte sich vor zwei Jahren ab: Damals bezeichnete Böhmermann MontanaBlacks Community als Nazis. Dafür kassierte er einen heftigen Shitstorm. Böhmermann hält sich deshalb aber nicht zurück. Er eckt immer wieder mit den Twitch-Fans an, was bei diesen gar nicht gut ankommt.

Böhmermann kommentiert «Bares für Rares»

Dieses Mal filmt sich Böhmermann, wie er auf die kultige Sendung «Bares für Rares» reagiert. Die Trödel-Show wird im ZDF ausgestrahlt – dem Sender, auf dem auch Böhmermanns eigene Sendung immer freitags ausgestrahlt wird. Im Video zu sehen: Böhmermann in schwarzem Unterhemd auf seinem Gaming-Stuhl, mit Goldkettchen um den Hals und mit einer Packung «Froot Loops» als Snack in der Hand.

Von Anfang an geht er voll in seiner Rolle auf. «Die Sendung soll ganz gut sein», kündigt er an, obwohl er «Bares für Rares» als ZDF-Moderator natürlich bestens kennt. In der Folge, die er sich zum Kommentieren ausgesucht hat, bringen die Gäste ein mit Diamanten bestücktes Kreuz. Die Gutachterin stellt schnell fest, dass sich im Inneren des Kreuzes Holzsplitter befinden, die demnach wohl aus dem Kreuz von Jesus stammen sollen.

«Holzstücke aus dem wahren Kreuz Jesu Christus? Da sind Holzstücke aus Jesu Kreuz drin?», ruft er gespielt erstaunt. Denn eigentlich gibt er sich unbeeindruckt. «Holzstücke, Alter. Und ein Zehennagel von Maria ist da auch noch mit drin und ein Popel von Josef. Oder was kommt jetzt?»

Im Laufe des Videos kommt Jan Böhmermann immer wieder darauf zu sprechen, wie viel er doch als Streamer angeblich verdiene. Die «Bares für Rares»-Expertin schätzt den Wert des besonderen Kreuzes auf 60'000 bis 80'000 Euro, was für Böhmermann eine verhältnismässig kleine Summe ist. Das gibt er als Streamer zumindest vor.

«Das mache ich in 20 Minuten, nicht mal, in zehn Minuten», prahlt er und bedankt sich im nächsten Zuge für eine Donation. «60'000 gerade hereingekommen. Ich habe nicht mal ein Kreuz verkauft, nur das hier», sagt er und präsentiert mit seinen Händen seinen Körper.

Wenn Streamer mit ihrem Gehalt angeben

Als die Gäste am Ende der Sendung lediglich ein Angebot von 42'000 Euro bekommen, was weit unter dem Schätzpreis liegt, ist Böhmermann entsetzt. «Mach's nicht. Das ist Jesus, Mann, mach's nicht», rät er den Besitzerinnen des Kreuzes. «42'000 Euro? Ich kauf' mir fünf von den scheiss Kreuzen, Alter.»

Böhmermann spielt mit seinem satirischen Video auf das Verhalten und das hohe Gehalt der Streamer:innen an: Vor etwa einem Jahr kam etwa ans Licht, dass Knossi in zwei Jahren 2,2 Millionen Euro bei Twitch verdient habe. Bei den anderen erfolgreichen Streamer:innen dürfte das nicht anders sein. Einige Streamer:innen prahlen gerne mal im Gespräch mit ihren Zuschauenden mit ihrem Gehalt.

Das Video kommt bei seiner Community offenbar gut an. In den Kommentaren feiern ihn die Zuschauer:innen für das Satire-Video. So schreibt ein User: «Ich feier wie Jan morgens aufsteht und seine miese Stimmung und tiefsten asozialsten Seiten als Satire verkauft.» Ein anderer schreibt: «Böhmi kommt noch viel zu intelligent und normal rüber, bis zum Monte-Niveaulimbo ist noch viel Luft nach unten. Aber tolles Format!»