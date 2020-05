Wirtschaft

International

Donald Trumps neue Hetzjagd gegen die Eliten



Bild: EPA

Analyse

Donald Trumps neue Hetzjagd gegen die Eliten

Der Präsident streitet sich mit seinen Epidemie-Experten, legt sich mit China und der WHO an und heizt die militanten Demonstrationen gegen den Lockdown an.

Marc Thiessen ist das konservative Feigenblatt auf der Meinungsseite der «Washington Post». Regelmässig darf er dort Loblieder auf Trump und seine Regierung singen. In seiner jüngsten Kolumne zerstreut Thiessen Bedenken, das Coronavirus könnte die Wiederwahl Trumps verhindern. Im Gegenteil:

«Wenn die Berichte über die Pandemie geschrieben werden, dann werden die Eliten schlecht aussehen. Warum befindet sich Amerika heute in einem Lockdown? Weil 15 Jahre lang alle Warnungen ignoriert wurden und das Establishment es versäumt hat, sich darauf vorzubereiten.»

Nicht etwa die Trump-Regierung habe versagt. Es sei der Elite-Sumpf in Washington, der die Amerikaner im Stich gelassen, ja gar den Chinesen ausgeliefert habe, so Thiessen, und gibt dann noch einen drauf:

«Nun sehen die Amerikaner, wie die gleichen Eliten ihr Leiden ignorieren und stattdessen darauf bestehen, dass drakonische Lockdown-Regeln eingehalten werden müssen, welche die Menschen an den Rand des Ruins bringen.»

Zumindest was den Präsidenten betrifft, liegt Thiessen nicht falsch. Trump hetzt immer heftiger gegen die Elite. So greift er neuerdings seinen Epidemie-Spezialisten Dr. Anthony Fauci frontal an.

Fauci hatte sich anlässlich eines Senat-Hearings kritisch zu einem überhasteten Lockdown und einer voreiligen Öffnung der Schulen geäussert. «Wir müssen vorsichtig sein und uns nicht einbilden, Kinder seinen komplett immun», so Fauci.

Das steht im Widerspruch zur Wir-wollen-die-Wirtschaft-ankurbeln-koste-es-was-es-wolle-Botschaft des Weissen Hauses. Trump reagierte denn auch umgehend: «Mich hat diese Antwort überrascht», erklärte er. «Sie ist nicht akzeptabel, vor allem was die Schulen betrifft.»

Ins Feuer der präsidialen Kritik gerät auch das Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Dort sind die besten Epidemiespezialisten am Werk. Ihre Ratschläge für eine vorsichtige Aufhebung des Lockdowns sind jedoch schubladisiert worden, weil sie dem forschen Vorgehen des Präsidenten widersprechen. «Sie werden nie das Tageslicht sehen», so ein Insider.

Bild: AP

Schliesslich hat Trump auch Dr. Rick Bright, seinen Spezialisten für Impfungen, kalt gestellt. Dieser hatte sich geweigert, Hydroxychloroquin als Wundermittel anzupreisen. Der Präsident hat für dieses Malariamedikament die Werbetrommel geschlagen, die Gesundheitsbehörde FDA hingegen warnt davor.

Rechtsextreme Spinner verbreiten schon länger Verschwörungstheorien gegen Fauci. Zunehmend stimmt jedoch auch Fox News in diesen Chor ein. Vor allem Tucker Carlson wettert wie Thiessen ebenfalls gegen die Eliten und stellt Faucis Legitimation in Frage, wenn auch noch verhalten, denn die überwiegende Mehrheit der Amerikaner vertraut nach wie vor dem kleinen Mann mit den silbrigen Haaren.

Nicht überraschenderweise stimmen Trumps Handlanger in der Republikanischen Partei in die Anti-Eliten-Hetzkampagne ein. Das führt regelmässig zu grotesken Situationen. So haben sich eine Gruppe von Abgeordneten der Grand Old Party (GOP) entgegen den Weisungen nicht per Video-Konferenz, sondern persönlich in einem Konferenzraum beraten, ohne Masken selbstverständlich.

Anstatt Massnahmen gegen die Coronakrise zu diskutieren, haben sie über das Impeachment und das Schicksal des ehemaligen Sicherheitsberaters Michael Flynn gejammert.

Das Verhalten der GOP-Abgeordneten ist lächerlich, dasjenige der militanten Demonstranten nicht. Angestachelt vom Freispruch für die Coiffeuse Shelley Luther, verteidigen in Texas Männer mit halbautomatischen AR-15 Gewehren andere Geschäftsinhaber – etwa Tattoo- und Nagelshops –, die sich über die Lockdown-Regeln hinwegsetzen. Und dies obwohl der konservative Gouverneur Greg Abbott Restaurants, Shopping Malls und anderen Läden bereits erlaubt hat, ihre Geschäfte wieder zu öffnen.

Im Bundesstaat Wisconsin haben derweil konservative Richter einer Klage republikanischer Parlamentarier stattgegeben und die Lockdown-Massnahmen des demokratischen Gouverneurs für verfassungswidrig erklärt. Dabei hat es in Wisconsin mehr als 10’000 Covid-19-Fälle.

Verschiedene Restaurants und Bars haben umgehend ihre Türen geöffnet. Die hart errungenen Früchte des Lockdowns sind in Gefahr. Gouverneur Tony Evers erklärt niedergeschlagen: «Der Staat befindet sich in einem Chaos. Die Menschen werden krank werden. Die Republikaner sind dafür verantwortlich.»

Auch gegenüber China und der Weltgesundheitsorganisation WHO schlagen Trump und seine Handlanger immer schrillere Töne an. Er macht beide für die Coronakrise verantwortlich und hat deswegen die finanzielle Unterstützung an die WHO eingestellt.

Bild: EPA

Wie weit diese Kritik berechtigt ist, darüber lässt sich streiten. Doch Trumps Haltung ist stumpfsinnig: «Man stellt beim Löschen eines Brandes nicht das Wasser ab, selbst wenn man den Feuerwehrmann nicht mag», erklärt dazu WHO-Stabschef Bernhard Schwartländer.

Trumps Hetze gegen Eliten und Wissenschaft verwandelt die USA zunehmend in eine Sekte, welche auf ein rettendes UFO wartet. Das könnte verheerend sein, wenn es dereinst reale Hilfe gibt.

Der «New-York-Times»-Journalist Kevin Roose beobachtet die Anti-Impfbewegung seit Jahren. Erschreckt stellt er fest, dass sie inzwischen weit mächtiger geworden ist als bisher angenommen. Besorgt fragt er sich deshalb: «Was, wenn es einen Covid-19-Impfstoff gibt – und die Hälfte des Landes sich weigert, ihn zu nehmen?»

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Nicht mehr anzeigen

Coronavirus in den USA Baby-Trump hat für alles eine Ausrede Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter