Der Industriestandort China leidet ebenfalls unter der Blockade der Strasse von Hormus.

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«Abwärtsspirale»: China leidet unter hohen Ölpreisen im Iran-Krieg

Der Krieg im Iran lässt die Öl- und Kunststoffpreise in die Höhe schnellen, was die Kosten in China erhöht – und die ohnehin schon stark unter wirtschaftlichem Druck stehenden Fabriken und Exporte zusätzlich schwächt.



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Mary YANG, Foshan und Tommy WANG / AFP

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Produkte wie Staubsauger oder E-Zigaretten könnten teurer werden, sollte der Krieg im Iran andauern, warnen chinesische Hersteller und Händler, die bereits jetzt unter starkem Druck stehen.



Wochenlange israelische und US-amerikanische Angriffe auf den Iran und die Schliessung der Strasse von Hormus haben die Ölversorgung in Asien lahmgelegt und die Produktion von Kunststoff – einem Erdöl-Derivat – in der gesamten Region behindert.



Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Beispiellose wirtschaftliche Zwänge



China blieb dank seiner Ölreserven und erneuerbaren Energien von Treibstoffengpässen weitgehend verschont, doch seine Fabriken sehen sich mit einem starken Anstieg der Rohstoffpreise konfrontiert. Bryant Chen, Leiter des Staubsaugerwerks der Marke Rimoo in Foshan (nahe Guangzhou) in Südchina, berichtet:



«Wir haben bei allen unseren Bestellungen Geld verloren.»



Während Arbeiter Staubsaugerschläuche an Metalltanks anschliessen, erklärt Chen, dass der Preis für Kunststoff seit Beginn des Krieges im Iran um etwa 50 % gestiegen ist. In Bezug auf Plastik, Kupfer für den Staubsaugermotor und die Rohstoffe für Stromkabel beklagt der 42-Jährige:



«Die Kosten unserer Produkte sind stark betroffen. Normalerweise beginnt um diese Jahreszeit unsere Hochsaison, aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind die Versand- und Produktionszahlen nicht sehr ermutigend.»



Zwei Autostunden entfernt berichten Kunststoffhändler im Industriegebiet Zhangmutou von den stärksten Preisschwankungen seit Jahrzehnten. Li Dong ist seit 20 Jahren in der Branche tätig und erklärt:



«So schlimm war es noch nie.»



Der Preis für die Kunststoffgranulate, die der 46-Jährige für Handyhüllen-Hersteller oder auch Batteriewerke für Elektrofahrzeuge kauft, schoss im März in die Höhe. Es folgten tagelange Panik und Verkehrsstörungen, da die Fabriken sich beeilten, ihre Vorräte aufzustocken.



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Schlimmer als während der Corona-Pandemie



Exporteure aus Zhangmutou präsentierten eine Reihe von Produkten aus diesen Granulaten, von Drohnen bis hin zu Badminton-Federbällen. Ein Händler sortierte Kügelchen für E-Zigarettengehäuse, die für den Nahen Osten bestimmt waren. Laut Li Dong hat der Krieg die Kunststoffproduktion stärker beeinträchtigt als die Corona-Pandemie.



Er stellt jedoch einen Rückgang von 10 bis 20 % seit dem Höchststand fest und warnt gleichzeitig vor weiteren Ölpreiserhöhungen: «Die Fabriken, die wir beliefern, wären am stärksten betroffen, da ihre direkten Kosten steigen werden.»



Für die Exporteure kommt die Krise zum Einschlag von Donald Trumps Zöllen hinzu, die seit ihrer Einführung im vergangenen Jahr immer noch bei rund 20 % liegen.



In einem Vorort von Guangzhou beklagt Zhou, der Besitzer einer Bekleidungsfabrik, noch immer das Chaos des Handelskriegs: Die Kunden seien zögerlich und die Kosten blieben unsicher. Der 50-Jährige erklärt:



«Wir befinden uns alle in einer Abwärtsspirale.»



Obwohl 80 % der Kunden zurückgekehrt seien, stiegen die Kosten für die verwendeten Stoffe um 10 bis 20 %.



Zwei Arbeiterinnen stellen in Suqian (Ost) in der Provinz Jiangsu Badminton-Schläger für den Export her, 16. März 2026.

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Vorsichtiger Optimismus



Jingjing ist für zwei Monate in ihre Heimatregion Hubei (Ost-Zentralchina) zurückgekehrt – für ein Gehalt, das in etwa der Hälfte der 400 Yuan (45 Schweizer Franken) entspricht, die sie in den Bekleidungsfabriken von Guangzhou verdiente.



«Wenn die Spannungen steigen, verschwinden die Bestellungen plötzlich», sagt die 42-Jährige. In einer feuchten Gasse in Guangzhou schloss sie sich Arbeitssuchenden an, die ihr Gehalt mit Arbeitgebern auf der Suche nach Tagelöhnern verhandelten.



Bryant Chen, der Leiter der Staubsaugerfabrik, ist weiterhin «besorgt» über die stark steigenden Transportkosten, falls der Krieg länger andauert:



«Unsere Kunden werden nicht mehr normal verkaufen können, da die Kosten einfach zu hoch sein werden.»



Rimoo plant, in andere Märkte jenseits des Nahen Ostens zu expandieren, wo 60 % der Kunden ansässig sind. «Wir bleiben optimistisch», sagt Chen.



Analysten warnen jedoch, dass die Auswirkungen auf die Kosten noch monatelang spürbar sein werden. Chen kommt zu dem Schluss:



«Je länger diese Situation anhält, desto gravierender werden die Probleme, insbesondere wenn generell nicht genügend Öl vorhanden ist, um die Anlagen zu betreiben.»

