Weltraum-Firma von Jeff Bezos will auch ausserhalb der USA starten

SpaceX bereitet gerade den zweiten Start seiner bisher grössten Rakete Starship vor, mit der es günstiger werden könnte, Satelliten ins All zu bringen. Der erste Versuch im April endete mit einer Explosion. Die grössere Rakete von Blue Origin mit dem Namen New Glenn soll nach Verzögerungen nun im Jahr 2024 zum ersten Mal abheben. Beide Unternehmen setzen auf zumindest grösstenteils wiederverwendbare Raketen. (sda/awp/dpa)

Blue Origin steht in einem scharfen Wettbewerb mit der Firma SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk . Beide buhlen unter anderem um das Geschäft mit Satellitenstarts – sowie Weltraumflüge mit Menschen an Bord. Vor kurzem bekam Blue Origin den Zuschlag für die Entwicklung eines Mondlande-Schiffs.

Im Weltraum-Wettlauf der Milliardäre will die Firma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ihr Geschäft mit Starts ausserhalb der USA ausbauen. Das Unternehmen sei auf der Suche nach Partnerschaften und möglichen Zukäufen in Europa, sagte Unternehmenschef Bob Smith der «Financial Times» in einem am Montag veröffentlichten Interview .

