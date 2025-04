Rückläufiger Kunstmarkt: Die schönen Künste leiden unter der Weltlage

Entsprechend gross ist die Nervosität beim Messekonzern, wenn nun auch das verbleibende Flaggschiff schwächeln sollte. Einen Hinweis darauf gibt die Entwicklung des Börsenkurses: Dieser ist in diesen Tagen auf unter 3 Franken gefallen, was einem neuen Rekordtief entspricht.

Antisemitismus-Vorwürfe gegen Macklemore: Zentralrat der Juden warnt vor Festivalauftritt

Was darf Kunst? Der deutsche Zentralrat der Juden zieht bei Macklemores Liedern die Grenze: Er warnt davor, dass das Deichbrand-Festival in Deutschland für Jüdinnen und Juden nicht sicher sei, da der US-amerikanische Rapper dort auftreten werde. Grund für die Warnung ist, dass Macklemore den Holocaust verharmlose und Israel dämonisiere, wie es in einem Post in den sozialen Medien heisst.