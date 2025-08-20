bedeckt18°
Japans Exporte brechen wegen US-Zöllen ein

epa08823857 (FILE) A general view of the Kaohsiung Harbour in Kaohsiung, Taiwan, 12 January 2017 (reissued on 16 November 2020). According to news reports on 16 November 2020, several Taiwanese schola ...
Japan hatte Exportzölle von zehn Prozent bekommen.Bild: keystone

Japans Exporte brechen wegen US-Zöllen ein

20.08.2025, 09:1620.08.2025, 09:16
Japans Exporte sind im Juli infolge der US-Zölle deutlich gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging der Wert der Warenexporte um 2,6 Prozent zurück, die Ausfuhren in die USA sanken um 10,1 Prozent, wie das Finanzministerium in Tokio am Mittwoch mitteilte. Die Fahrzeugexporte in die USA gingen um 28,4 Prozent zurück, bei Autoteilen betrug der Rückgang 17,4 Prozent.

US-Präsident Donald Trump hatte den engen Verbündeten Japan zunächst mit einem Zollsatz von zehn Prozent sowie 27,5 Prozent auf Autos belegt und eine Erhöhung des allgemeinen Satzes auf 25 Prozent angedroht. Japans Autoindustrie mit Schwergewichten wie Toyota und Honda steht für acht Prozent der Arbeitsplätze im Land.

Im vergangenen Monat erzielte Tokio eine Vereinbarung mit Washington und akzeptierte einen Zollsatz von 15 Prozent, der auch für Autos gelten soll. Allerdings ist letzteres noch nicht umgesetzt worden. (sda/afp)

