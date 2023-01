bild: shutterstock

Wertschriften oder doch lieber ein Sparkonto für deine Säule 3a?

Jetzt zu Jahresanfang ist der optimale Zeitpunkt, um deine private Vorsorge auf Vordermann zu bringen. Wird mit steigenden Zinsen eine Säule 3a auf dem Sparkonto wieder attraktiv? Oder setzt du doch lieber auf Wertschriften? Was du darüber wissen solltest.

Olga Miler Folge mir

Immer mehr Menschen nutzen die Säule 3a, um für das Alter vorzusorgen. Gemäss Erhebungen des Vereins Vorsorge Schweiz haben im Jahr 2021 die Anzahl Depots für die Säule 3a um +14,8% zugenommen, wobei es deutliche Geschlechterunterschiede gibt: So haben Frauen mit ca. 30,2% einen deutlich tieferen Anteil an Wertschriften in ihrem Säule 3a Vermögen als Männer mit 37,2%. Ähnliche Zahlen zeigen sich auch bei der Untersuchung von Moneyland für das Jahr 2022, wonach 58% der Befragten angaben, eine Säule 3a Lösung in Wertschriften zu haben, auch hier vermehrt Männer als Frauen.

Tatsache ist, dass das «Wertschriftenvorsorgen» das Sparen eingeholt oder sogar überholt hat. Ursachen dafür sind einerseits das Niedrigzinsumfeld, aber auch immer mehr Vorsorgeapps, -fonds und -anbieter, welche attraktive und einfache Lösungen anbieten.

Säule 3a auf dem Sparkonto oder doch lieber Wertschriften?

Jetzt mit steigender Inflation steigen auch die Zinsen und mich hat interessiert, ob eine Säule 3a auf dem Sparkonto plötzlich wieder attraktiv sein könnte und für wen sich das eignet. Hier einige Gedanken dazu.

Vorteile und Risiken bei Wertschriften

Vorteile:

Du kannst deine Anlagestrategie und in was du anlegst selbst bestimmen . So kann z.B. eine Säule 3a angelegt in nachhaltige Unternehmen neben Rendite auch eine positive Wirkung auf die Umwelt oder Gesellschaft entfalten.

. So kann z.B. eine Säule 3a angelegt in nachhaltige Unternehmen neben Rendite auch eine positive Wirkung auf die Umwelt oder Gesellschaft entfalten. Du kannst langfristig möglicherweise eine höhere Rendite erwirtschaften als auf dem Sparkonto , besonders wenn die Zinsen niedrig sind.

, besonders wenn die Zinsen niedrig sind. Im Rahmen des Maximalbetrags kannst du frei wählen, wie und wann du die Einzahlungen machst, was z.B. bei einigen Sparprodukten und Versicherungsprodukten nicht der Fall ist.

Risiken:

Dein Geld ist bei der Anlage einem Risiko ausgesetzt und du kannst es teilweise oder im allerschlimmsten Fall vollständig verlieren oder es kann eine lange Zeit dauern, bis es sich von Verlusten entsprechend erholt.

und du kannst es teilweise oder im allerschlimmsten Fall vollständig verlieren oder es kann eine lange Zeit dauern, bis es sich von Verlusten entsprechend erholt. Wenn du dein Geld kurzfristig, innert z.B. fünf Jahren wieder beziehen möchtest, dann ist Wertschriftenvorsorgen weniger geeignet oder nur mit einem sehr geringen Risiko von z.B. 5-10% in Aktien. Bist du investiert und möchtest deine Säule 3a z.b. für Wohneigentumsförderung beziehen, ergibt es Sinn den Bezug frühzeitig zu planen und das Risiko vorher entsprechend zu reduzieren, damit du dann keine unangenehme Überraschung erlebst und bei sehr tiefen Aktienkursen beziehen musst.

oder nur mit einem sehr geringen Risiko von z.B. 5-10% in Aktien. Bist du investiert und möchtest deine Säule 3a z.b. für Wohneigentumsförderung beziehen, ergibt es Sinn den Bezug frühzeitig zu planen und das Risiko vorher entsprechend zu reduzieren, damit du dann keine unangenehme Überraschung erlebst und bei sehr tiefen Aktienkursen beziehen musst. Wechselst du den Anbieter, musst du oft die Wertschriften verkaufen und dann beim neuen Anbieter neu kaufen. Das kann zu Verlusten führen, diese können aber über Zeit auch wieder wett gemacht werden, z.B. wenn der neue Anbieter viel kostengünstiger ist und/oder eine höhere Rendite erwirtschaftet.

Vor und Nachteile des Sparkontos

Vorteile:

Dein Vorsorgegeld ist sicher verwahrt und wächst mit einem Zinssatz. Allerdings ist dieser trotz langsam steigender Zinsen gegenwärtig je nach Bank im Bereich von 0.0%-0.7% immer noch sehr bescheiden und vermag die Teuerung nicht auszugleichen.

Allerdings ist dieser trotz langsam steigender Zinsen gegenwärtig je nach Bank im Bereich von 0.0%-0.7% immer noch sehr bescheiden und vermag die Teuerung nicht auszugleichen. Du kannst das Geld jederzeit im Rahmen der für die Säule 3a existierenden Möglichkeiten wie Wohneigentum, Selbstständigkeit, Wegzug ins Ausland etc. beziehen und musst nicht viel planen, da ja kein Risiko von Kursschwankungen wie bei den Aktien besteht.

Nachteile:

Dein Geld kann nur so viel wachsen, wie der Zinssatz hergibt. Dieser kann von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich sein und angepasst werden. Ist dieser tiefer als die jährliche Teuerung, dann macht dein Geld im Zeitverlauf eine Entwertung durch.

Ist dieser tiefer als die jährliche Teuerung, dann macht dein Geld im Zeitverlauf eine Entwertung durch. Dein Geld ist sicher verwahrt, aber es arbeitet nicht wirklich aktiv. Bei einer Anlage bestimmst du selbst, in welche Themen, Industrien und Länder dein Geld angelegt ist.

Wertschriften oder Sparkonto, was ist wann besser?

Eine einfache Pauschalantwort gibt es dafür leider nicht, da dies sehr von der Höhe der herrschenden Zinssätze, deinen persönlichen Vorlieben, Bewusstsein für Risiko, der Zeit, die dir zur Verfügung steht und der Verwendung der Säule 3a abhängt.

Eine Säule 3a in Wertschriften macht sehr viel Sinn, wenn du:

Genügend Zeit , 5–10 Jahre oder mehr zur Verfügung hast, bis du deine Säule 3a beziehen möchtest. Umso mehr Zeit du hast, umso mehr Risiko ist theoretisch möglich, da die Aktienmärkte Zeit haben, sich von einem Knick entsprechend zu erholen.

, 5–10 Jahre oder mehr zur Verfügung hast, bis du deine Säule 3a beziehen möchtest. Umso mehr Zeit du hast, umso mehr Risiko ist theoretisch möglich, da die Aktienmärkte Zeit haben, sich von einem Knick entsprechend zu erholen. Du dir die Mühe machst, einen kostengünstigen, transparenten Anbieter zu finden.

zu finden. Eine Anlage wählst, die deinem Risikoprofil entspricht.

entspricht. Du deinen Ausstieg und Bezug deiner Säule 3a entsprechend planen kannst, sodass du vorher das Risiko von Kursschwankungen durch Umschichten reduzieren kannst.

Eine Lösung mit einem Sparkonto ergibt vor allem dann Sinn, wenn du das Geld bald brauchst, z.B. für eine Wohneigentumsförderung, die Zinsen nochmals ordentlich zulegen sollten, oder wirklich riesige Angst hast, es mit einer Anlage zu verlieren.

Säule 3 auf dem Sparkonto – jetzt lohnt sich der Zinsvergleich

Gegenwärtig sind die Zinssätze auf die Säule 3a zwar gestiegen, aber im Vergleich zur Inflation immer noch tief und es gibt zwischen den Banken relativ grosse Unterschiede. Gemäss einer Untersuchung des Vermögenszentrums lagen die Zinssätze verschiedener Anbieter per 1. Dezember 2022 zwischen 0,0% und 0,7%.

Schaut man sich die Rendite über die letzten 10 Jahre an, dann kam beim besten Anbieter eine durchschnittliche Rendite von 0,77% heraus. Im Moment steigen die Zinssätze für die Säule 3a z.B. im Vergleich zu den Hypotheken nur langsam. Wenn du eine Säule 3a als Sparkonto hast, dann lohnt sich jetzt ein Zinsvergleich, z.B. hier bei Moneyland.

Verschiedene Lösungen als Kompromiss

Da wir alle mehrere Säule-3a-Konten haben können, musst du dich nicht zwingend für das eine oder andere entscheiden, sondern kannst auch eine Säule 3a als Sparkonto haben und z.B. eine zweite oder mehrere weitere in Wertschriften. Möglich sind auch mehrere Säule-3a-Anlagen in Wertschriften mit ganz unterschiedlichen Risikostrategien. Es müssen ja nicht 100% Aktien sein, oft bringt schon eine Beimischung von z.B. 5-10% Vorteile gegenüber dem Sparkonto bei sehr überschaubarem Risiko.

Für 2023 betragen die Maximalbeträge für die Säule 3a 7'056 Franken für Angestellte und maximal 35'280 Franken (oder bis zu 20% des Erwerbseinkommens) für Selbstständigerwerbende.

Im Moment ist sicherlich bei allen, die eine Säule 3a in Wertschriften haben, etwas Geduld und Gelassenheit gefragt. Ich hab letztes Jahr lieber gar nicht hingeschaut.

Wie seht ihr das: Säule 3a auf dem Sparkonto wieder attraktiv, lieber Wertschriften oder am besten Beides?

Olga Miler ...

...hat über 17 Jahre Bankerfahrung, unter anderem hat sie bei der UBS das Frauenförderungsprogramm und den UBS Gender ETF aufgebaut. Milers Spezialgebiete sind Finanzbildung und Wealth Management. Sie betreibt die unabhängige Plattform SmartPurse , auf der sie digitale Kurse und Workshops zum Thema Finanzen anbietet. Für watson schrieb Miler den Blog «Frauen und Geld» und wird uns auch dieses Jahr mit «MoneyTalks» an ihrer Expertise teilhaben lassen.

