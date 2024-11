Minecraft plant den Bau von Freizeitparks – es braucht aber noch Geduld

Für Minecraft ist es ein weiterer Schritt über die digitale Gamingwelt hinaus. Im April nächsten Jahres wird ein Hollywood-Film zu Minecraft in die Kinos kommen, mit Stars wie Jason Momoa und Jack Black. Zudem kündigte Netflix anfangs 2024 an, eine Zeichentrickserie auf der Grundlage des Spiels zu veröffentlichen. (ome)

Noch unklar ist, wie das genau aussehen soll. Entweder werden die Minecraft-Attraktionen in bereits bestehende Freizeitparks integriert oder es wird ein neuer Standort aufgebaut. Auch die Expansion in andere Länder ist längerfristig geplant.

Die Vereinbarung mit Merlin Entertainments sieht vor, dass das britische Unternehmen mehr als 110 Millionen Dollar in je einen Standort in Grossbritannien (2026) und den USA (2027) investiert.

Gemeinsam mit dem Unternehmen will Minecraft nun Themenparks mit Achterbahnen, Hotelzimmer, Geschäften und weiteren Attraktionen errichten.

Nun versucht sich Minecraft in einer neuen Sparte, nämlich Freizeitparks. Wie der «Guardian» schreibt , ist Minecraft eine Vereinbarung mit Merlin Entertainments eingegangen, dem zweitgrössten Freizeitparkbetreiber der Welt nach Disney.

Minecraft versucht sich in einer neuen Sparte: Freizeitparks.

Minecraft versucht sich in einer neuen Sparte: Freizeitparks. Bild: Microsoft

