10 Dinge, die du jetzt für deine Finanzen tun solltest

Obwohl es noch weit weg erscheint, lohnt es sich, im Voraus zu planen, da die Winterzeit oft sehr hektisch ist. Schaffe Ordnung in deinen Dokumenten und Passwörtern, vergleiche Krankenkassen , da im Herbst der Zeitpunkt für einen Wechsel kommt, und plane und buche deine Winterferien , falls nicht schon im letzten Winter vorgebucht. Gerade für diejenigen, die gerne in die Berge fahren, gibt es viele Sparmöglichkeiten, wenn man sich im Sommer damit beschäftigt.

Gibt es neue Möglichkeiten? Solltest du Gewinne mitnehmen oder ist eine Umschichtung angesagt? Die Aktienmärkte hatten 2024 bisher ein sehr gutes Jahr. Im Juli zeigten verschiedene Berichte, dass z.B. der Goldman Sachs Bull-Bear Indikator einen Wert von 70 überschritten hat, was darauf hindeuten könnte, dass die positive Stimmung nicht ewig anhalten wird. Für diejenigen, die kurzfristiger investieren, könnte der Sommer ein guter Zeitpunkt sein, um Teilgewinne zu realisieren oder Anlagen von z.B. Tech-Aktien in weniger dynamische Anlagen wie Obligationen umzuschichten. Prüfe zudem die Kosten deiner Anlagen und ob du mit einem Wechsel von aktiven Fonds auf günstigere Indexfonds und ETFs oder zu günstigeren Anbietern Kosten sparen kannst.

Der Juli ist immer ein interessanter Monat für deine Finanzen, besonders wenn du investierst. Viele Unternehmen veröffentlichen ihre Halbjahresergebnisse und angepassten Strategien für die nächste Jahreshälfte, was dir kurzfristige Möglichkeiten eröffnen kann. Zudem werden wichtige Wirtschaftsindikatoren wie der Konsumentenpreisindex und Zinsentscheide der Zentralbanken publiziert. Möglicherweise hast du im Sommer während der ruhigeren Wochen etwas mehr Zeit, daher lohnt es sich, einige Finanzangelegenheiten in Angriff zu nehmen.

Gepäckplanung lohnt sich: Vermeide es, in der Hetze am Flughafen den zu schweren Koffer in letzter Minute einchecken zu müssen. Das kostet immer extra. Vergessene Sachen verleiten zudem zu Impulskäufen.

Nati wieder in den Top 15 der FIFA-Rangliste +++ Olympisches Dorf in Paris eröffnet

Taylor Swift: Nach zwei Konzerten in Zürich kommt es zur Panne in Mailand

Herr Gomez, kann man bei Ihnen einen Bachelor kaufen?

Private Schulen und Hochschulen sind vielen von uns suspekt. Weshalb? José Gomez, Rektor der privaten Fachhochschule Kalaidos, liefert eine Erklärung. Und verrät, warum das Businessmodell seiner Hochschule trotz sehr hoher Studiengebühren für beide Seiten aufgeht.

An der privaten Kalaidos Fachhochschule (FH) in Zürich geben Studierende dutzende tausend Franken aus für ein Bachelor-Studium, das an einer öffentlichen FH einen Bruchteil kostet. Gemäss Rektor José Gomez lohnt sich dieser Weg dennoch, auch finanziell. Er war bereits in leitenden Funktionen an Hochschulen jedes Typs (siehe Box). Private Bildung leidet seiner Ansicht nach in der Schweiz zu Unrecht unter einem schlechten Image.