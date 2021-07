Wirtschaft

Leben

So gross muss eine PV-Anlage für den Strombedarf der gesamten Welt sein



So gross müsste eine PV-Anlage für den Strombedarf der gesamten Welt sein

Wer sich auch nur ein bisschen für erneuerbare Energien interessiert, hat sie mit Sicherheit bereits gesehen: Die drei Quadrate in der Sahara, welche die Fläche abbilden, die mit Solarpanels ausgestattet werden müssten, um die Welt, die EU (mit 25 Mitgliedern) und Deutschland «zu powern».

Das Meme kursiert immer mal wieder auf unserer Zweitlieblingsseite Reddit. Aber auch auf Twitter:

Total area of solar panels required to power the world



Source: http://t.co/HGx0MZT3Jf

- pic.twitter.com/ghQ5y4jjbF — Amazing Maps (@Amazing_Maps) December 30, 2013

The total area of solar panels it would take to power the world, Europe, and Germany. This map is from Nadine May’s thesis [source: https://t.co/xXjEoppaUj] pic.twitter.com/aLoos4hm5T — Massimo (@Rainmaker1973) December 16, 2019

The total area of #solar panels it would take to power the world, the EU, and Germany (sort of. You need batteries for storage, and transmission infrastructure. But powerful image) #renewableenergy #energy #solarpanels #ClimateAction pic.twitter.com/Te7MeLM6SO — Evan Kirstel $B2B Techfluencer (@EvanKirstel) May 25, 2021

Man beachte die Publikationsdaten. «Amazing Maps» retweetete die Karte vor acht Jahren, «Massimo» im Jahr 2019 und «Techfluencer» Evan Kirstel im Mai 2021. Die Karte hält sich hartnäckig. Aber wird sie auch korrekt interpretiert?

Fotovoltaik ≠ Solarthermie

Die Karte stammt aus der Diplomarbeit «Ökobilanz eines Solarstromtransfers von Nordafrika nach Europa» von Dr. Nadine May. Das weit über 100-seitige Werk entstand 2005 an der Technischen Universität Braunschweig in der Fakultät für Physik und Geowissenschaften. Sie ist also schon etwas in die Jahre gekommen.

Sowohl beim Strombedarf der Menschheit, wie auch in der Fotovoltaik hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Man kann davon ausgehen, dass die eingezeichneten Flächen nicht korrekt sind.

Doch das Problem ist ein anderes.

Bild: keystone

Bild: keystone

Die Tweets und auch der Reddit-Beitrag suggerieren, dass es sich dabei um «Solar Panels» handelt – um eine Fotovoltaik-Anlage (PV). Das ist falsch.

Wir sind uns bewusst, dass Fotovoltaik eigentlich FV abgekürzt werden müssten. PV ist aber immer noch die gängige Abkürzung.

Dr. May berechnete die Fläche nicht für PV-Anlagen, sondern für Solarthermie-Kraftwerke. Diese verfügen über einen signifikant höheren Wirkungsgrad. Das galt 2005 und gilt auch heute noch. Sie benötigen deshalb für dieselbe Menge Elektrizität weniger Fläche. Wir haben Dr. May kontaktiert und sie hat uns angegeben, dass sie für die Flächenberechnung die Werte eines Kraftwerks mit Parabolrinne, in der Grösse von 50 MW, benutzte.

bild: shutterstock

Doch wie gross wäre die Fläche einer Welt-versorgenden PV-Anlage (ohne Berücksichtigung von Transport- und Speicherverlusten)?

Der weltweite Elektrizitätsbedarf lag 2020 bei 23'177 TWh.

PV-Anlagen werden in Kilowatt-Peak (kWp) angegeben. Dieser Wert gibt die Leistung unter bestimmten Laborbedingungen an. Die effektiv produzierte Strommenge von Anlagen mit gleich hohen kWp-Werten variiert also, je nach Sonnenstundenanzahl des Standorts.

Wie hoch das Solarstrom-Potential einer Region ist, kann mit Tools von Solargis berechnet werden.

Frau Dr. May hat ihre Quadrate in Algerien und im Westen Libyens untergebracht. Sie konnte dabei auf ein Berechnungstool der Universität zurückgreifen, das uns nicht vorliegt. Für eine möglichst genaue Berechnung benötigen wir eine möglichst grosse zusammenhängende Fläche – die wir in Algerien nicht finden werden.

Beinahe dieselben Voraussetzungen wie in Algerien finden wir bei Alice Springs in der australischen Simpson-Wüste. Da ist es flach, hat Platz, Sonne und stabile politische Verhältnisse. Mit 1899 kWh pro kWp pro Jahr (5,2 pro Tag) herrschen hier grossflächig die Bedingungen, welche sich aus dem Mix in Algerien 5,0-5,4 pro Tag) an der von May ausgesuchten Stelle ergeben.

Wie viel Platz braucht eine grosse PV-Anlage?

Grosse PV-Anlagen verfügen über ein höchst unterschiedliches Potenzial pro Quadratkilometer.

Die grösste PV-Anlage in Australien, die Limondale Solar Farm (wird 2021 fertiggestellt) umfasst 9 km 2 und besitzt das Potenzial von 349 MWp. Das entspricht 39 MWp pro km 2 .

und besitzt das Potenzial von 349 MWp. Das entspricht . Die grösste Solaranlage Deutschlands, der Solarpark Weesow-Willmersdorf (2020), umfasst eine Fläche von 2,09 km 2 und verfügt über 187 MWp. Das entspricht 89,47 MWp pro km 2 .

und verfügt über 187 MWp. Das entspricht . Die grösste Solaranlage der Welt, der indische Solarpark Kamuthi (2016 in Betrieb genommen), umfasst 10 km2 und verfügt über 648 MWp: 64,8 MWp pro km2.

Die beiden neusten Anlagen, Limondale und Weesow-Willmersdorf installieren beide effiziente Solarpanels mit 400 Wp – Limondale lässt zwischen den einzelnen Modulreihen aber wesentlich mehr Platz.

Unsere Anlage soll dem Durchschnitt der drei entsprechen und über 64 MWp pro km2 verfügen. Bei einem lokalen Potenzial bei Alice Springs von 1899 kWh pro kWp pro Jahr schafft unsere Anlage jährlich 121'536'000 kWh pro km2. Das sind 121 GWh oder 0,121 TWh.

Um den Elektrizitätsverbrauch der gesamten Erde mit einer einzigen PV-Anlage östlich von Alice Springs zu decken, müsste die Anlage demnach 191'545 km2 umfassen (23'177 TWh / 0,121 TWh). Das entspricht einem Quadrat mit einer Seitenlänge von 437 Kilometern.

bild watson.ch

Wie bereits erwähnt: Bei Alice Springs herrschen fast identische Verhältnisse wie im Durchschnitt in Algerien. Das Quadrat kann deshalb (mit Augenzwinkern und gewissen Vorbehalten) im Grössenverhältnis auf die Karte von Algerien projiziert werden.

Die Fläche für eine Welt-versorgende PV-Anlage (nur für die Elektrizität) ist deutlich grösser, als dies vom Meme suggeriert wird. Allerdings: Es ist immer noch erstaunlich klein.

bild: watson.ch

bild: may/watson.

Die fiesesten Fragen an unseren watson-Walliser Sergio Video: watson/Sergio Minnig, Emily Engkent

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Solar-Elektroauto Lightyear One 1 / 8 Solar-Elektroauto Lightyear One quelle: lightyear Die herzigste Solaranlage der Welt steht in China Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter