US-Sender CNBC plant deutschen Ableger – auch in der Schweiz
Der global tätige Finanz- und Wirtschaftssender CNBC (Consumer News and Business Channel) will auch im deutschsprachigen Raum präsent sein. Ab 2027 plant CNBC einen Ableger für den DACH-Raum (DACH = Deutschland, Österreich, Schweiz), der über Finanzthemen berichten soll.
Die Plattform kombiniere «globale Kapitalmarktberichterstattung mit regionalem Fokus», heisst es gemäss einer Mitteilung vom Donnerstag. Der eigene TV-Kanal, über den die Wirtschafts- und Finanznachrichten laufen sollen, hat eine «globale Wirtschaftsberichterstattung mit starkem regionalem Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz» zum Ziel. Zusätzlich zum Fernsehkanal sind Inhalte über digitale Kanäle, soziale Medien und Printmedien sowie Live-Events vorgesehen.
Die redaktionellen Aktivitäten würden aus Frankfurt, Zürich und Wien gesteuert, heisst es bei CNBC weiter. Ergänzend seien Standorte in Berlin und München geplant.
Hinter dem geplanten Projekt steht neben CNBC, das dem US-amerikanischen Medienmulti Versant gehört, eine neu gegründete Holdinggesellschaft namens «C-DACH Business News Holding GmbH» mit Sitz in Wien. Gesellschafter sind demnach der österreichische Unternehmer Alexander Schütz, Benjamin Lakatos vom Schweizer Energieunternehmen MET Group sowie der österreichische Medienunternehmer Rusmir Nefic. (lak)
