Quiz: Die meistverkauften Automarken der Schweiz – wie viele kennst du?



Kennst du die Automarken? So leicht war es noch nie, das perfekte Quiz zu spielen

Liebe Quizzticle-Klasse

Nachdem wir letzte Woche nach den 30 grössten Inseln des Mittelmeers gefragt haben, gehen wir heute zurück an Land. Und zwar zu den Autos. Wir wollen von euch wissen, welches im Jahr 2019 die 20 meistverkauften Automarken der Schweiz waren. Du kennst bestimmt alle – so einfach war es also noch nie, das perfekte Quizzticle hinzulegen – du brauchst bloss ein wenig Gas zu geben.

So funktioniert es

Wir suchen die 20 meistverkauften Automarken in der Schweiz 2019.

in der Schweiz 2019. Als Hinweis dient dir die Anzahl verkauften Einheiten.

Wir suchen explizit nach den Automarken, nicht nach den Herstellern – wie zum Beispiel General Motors – oder den Modellen.

Du musst die Automarken nicht in der richtigen Reihenfolge eingeben.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Deine Note 19-20 Punkte: 6.0

17-18 Punkte: 5.5

15-16 Punkte: 5.0

13-14 Punkte: 4.5

11-12 Punkte: 4.0

Unter 11 Punkten: Nachsitzen.​

