Quiz: Käse, SBB und Nationalpark – wie gut kennst du die Schweiz?



Bild: Shutterstock

Käse, SBB und Nationalpark – wie gut kennst du die Schweiz?

Liebe Quiz-Klasse

Heute ist es vielleicht so einfach wie nie, ein gutes Resultat einzufahren! Schliesslich habt ihr bei jeder Frage eine 50-prozentige Chance, sie richtig zu beantworten.

Wer also keine Ahnung hat, der hat immer noch eine grosse Möglichkeit auf einen Treffer. So ähnlich wie Wilhelm Tell, wenn Klein-Walter eine Wassermelone auf dem Kopf gehabt hätte statt eines Apfels. Klar: Die Anspielung habe ich natürlich vom berühmten Sketch des Cabarets Marcocello:

Es ist allerdings überhaupt nicht so, dass nur Raten weiterhilft. Viele Fragen lassen sich mit Kenntnissen über das Leben in der Schweiz beantworten. Viel Erfolg!

Quiz 1. Wird in der Schweiz mehr oder weniger Milch konsumiert als vor zehn Jahren? KEYSTONE Mehr Weniger 2. Finden wir im Schweizer Telefonbuch mehr Restaurants mit dem Namen Rössli oder mehr mit dem Namen Adler? Es zählt nur so geschrieben, kein cheval und kein aigle. Nur Rössli oder Adler. KEYSTONE Restaurant Rössli Restaurant Adler 3. Bei welcher Zugreise kommt man schneller an? keystone Romanshorn – Zermatt Schaffhausen – Lugano 4. Welcher Kanton hat mehr Einwohner? KEYSTONE Jura Uri 5. Des Schweizers liebstes Auto: Von Januar bis September wurden 4646 Exemplare eines Skoda Octavia neu zugelassen, kein Auto war beliebter. Welche der folgenden zwei Marken war in diesem Zeitraum gefragter? PPR Ferrari Lamborghini 6. Das Magazin K-Tipp kaufte 2019 überall die gleichen Artikel, die bei Migros 85.37 Fr. und bei Coop 87.22 Fr. kosteten. In welchem Laden war dieser Warenkorb am günstigsten? KEYSTONE Aldi Lidl 7. Mit Abstand am meisten von allen Käsen wird Mozzarella konsumiert – er ist ja auch auf der Pizza und wird im Salat verwendet. Welche der folgenden Sorten wird häufiger gegessen in der Schweiz? shutterstock Gruyère Emmentaler 8. Auswandern ja, aber lieber nicht zu weit – das sagen sich Hunderttausende aus unseren Nachbarländern. Von welchem Land lebten 2019 mehr Staatsangehörige in der Schweiz? KEYSTONE Frankreich Italien 9. Welcher Kanton kann eigentlich mehr Nationalräte nach Bern schicken? keystone Luzern St.Gallen 10. In welcher Gemeinde liegt das Zentrum des Schweizer Nationalparks? KEYSTONE Zernez Zuoz 11. Der höchste Punkt welches Kantons liegt höher? keystone Thurgau Genf 12. Welche Stadt ist näher an der Autobahn A1? KEYSTONE Liestal Glarus

Deine Schulnote 12 Punkte: 6

11 Punkte: 5,5

9-10 Punkte: 5

7-8 Punkte: 4,5

6 Punkte: 4

5 und weniger Punkte: Nachsitzen!



Du willst mehr?

