Im Februar flogen so viele Passagiere ab Flughafen Kloten wie nie zuvor

An aircraft of Swiss airlines is de-iced at the airport Zurich as temperatures across the country fell below zero degrees, on Wednesday, January 7, 2026 in Zurich Kloten. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Fliegen ab Kloten: Schon wieder ein RekordBild: keystone

Flughafen Zürich verzeichnet 11. (!) Rekordmonat in Serie

Auch im Februar 2026 stellt der Flughafen Zürich einen neuen Rekord auf. Zum elften Mal in Serie wurde ein neuer Monatsrekord erreicht.
12.03.2026, 19:0812.03.2026, 19:09
Reto Fehr
Reto Fehr

Im Februar 2026 sind 2’195’690 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 7,9 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres.

Flughafen Zürich Passagiere Februar 2026
Hier gibt es die animierte Grafik dazu.Bild: watson.ch

Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Februar 2026 bei 1’538’209. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 29,8 Prozent, was 653’496 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,.8 Prozent auf 18’784 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 132,4 Fluggästen 4,4 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,8 Prozentpunkte auf 77,0 Prozent gestiegen.

Ob es im März 2026 auch einen Rekord gibt, ist unsicherer als zuvor. Der Krieg im Iran könnte die Passagierzahlen sinken lassen. Der Luftraum im Nahen Osten ist aktuell gesperrt. Einige Flüge in die Region fielen dementsprechend aus. Durch die Weltlage verzichtet vielleicht aktuell auch der eine oder andere eher auf Flüge in die Ferne.

Die Swiss muss ihre Flüge nach Dubai bis einschliesslich 28. März aussetzen. Ursprünglich waren diese bis am 15. März gestrichen. Die Verlängerung wird mit Kapazitätseinschränkungen bei den Flughäfen in Dubai begründet. Die Airline will nun via die lokalen Behörden versuchen, einzelne Startgelegenheiten zu erhalten.

2025 war der März der einzige Monat, in welchem kein neuer Rekord an Passagierzahlen am Flughafen Zürich aufgestellt wurde. Seit April 2025 wurde immer jeweils der entsprechende Monatsrekord gebrochen. Das führte zu einem klaren Bestergebnis des Jahres. Der Flughafen rechnet auch 2026 mit einem weiteren Rekordjahr.

Einige der Passagiere flogen wohl hier hin:

