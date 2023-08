Raiffeisen macht klar mehr Halbjahresgewinn

Der Reingewinn der Raiffeisen stieg um 26 Prozent auf 701 Millionen Franken, wie die nun zweitgrösste Bankengruppe der Schweiz am Mittwoch mitteilte. Der Geschäftserfolg, das operative Ergebnis einer Bank, nahm dank steigender Erträge und einer in etwa gehaltenen Kostenbasis um knapp 44 Prozent auf 894 Millionen Franken zu.

Johnny ist fast gestorben – doch illegale Pillen retteten sein Leben gerade noch

10'753 Franken und ein Ritt in die juristische Grauzone – so retteten Tina und Stephan ihren Kater Johnny, der an FIP erkrankt ist. Ihre Geschichte ist kein Einzelfall. Doch jetzt gibt es in der Schweiz eine grosse Chance für betroffene Katzen.

Kater Johnnys Tod war besiegelt. Seine Diagnose: FIP – eine Krankheit, die innerhalb von wenigen Tagen zum Tod führt.