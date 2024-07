Eine Kiosk-Filiale in Bern. Bild: KEYSTONE

Konkurrenz für die Post: DPD und Kiosk-Betreiber Valora gehen Partnerschaft ein

Der Kiosk-Betreiber Valora macht der Schweizerischen Post zunehmend Konkurrenz. Der Lieferdienst DPD und das Handelsunternehmen Valora starteten ein Filialnetz zur Abgabe und Abholung von Paketen, wie DPD am Sonntag mitteilte. Das Netz umfasst demnach 700 Standorte.

Valora habe bereits eine ähnliche Kooperation mit UPD, schrieb die «Sonntagszeitung» dazu. Umfragedaten von DPD zeigen laut einer DPD-Mitteilung vom Sonntag, dass immer mehr Personen eine flexible Zustellung an günstig gelegene Orte der Hauslieferung vorziehen.

DPD Schweiz ist nach eigenen Angaben einer der führenden privaten Express- und Paketdienstleister der Schweiz und fertigt mit 1200 Mitarbeitenden jährlich über 24 Millionen Pakete an Unternehmen und Privatpersonen ab. Das Unternehmen mit Sitz in Buchs ZH sei in der Schweiz und im grenznahen Ausland an vierzehn Standorten und mit 440 «DPD Pickup parcelshops» vertreten, hiess es in der Mitteilung weiter. DPD Schweiz gehört zu Geopost. (sda)