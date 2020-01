Massenentlassung? Offenbar feuert Manor Dutzende Kader-Mitarbeiter

Josi setzt Punkte-Serie mit Spektakel-Assist fort – auch Goalie Rinne trifft für Nashville

Die Nashville Predators mit den Schweizern Roman Josi und Yannick Weber kommen in der NHL zum ersten Sieg unter neuem Coach. Nicht nur darum bleibt 5:2 auswärts in Chicago in Erinnerung.

Die prägnanteste Szene beim Premieren-Sieg unter John Hynes war zugleich der Schlusspunkt in Chicago. Im Bestreben, irgendwie doch noch eine Verlängerung zu erzwingen, hatten die Blackhawks für die Schlussphase Goalie Corey Crawford durch einen weiteren Feldspieler ersetzt, was Nick Bonino für die Gäste eine …