Swatch lanciert die nächste Luxus-Kooperation: Das ist der Nachfolger der «Moonswatch»

Mehr «Wirtschaft»

Nun hat Swatch das Geheimnis gelüftet: Die Uhrenmarke wird am kommenden Samstag fünf Modelle angelehnt an die Weltmeere in Kooperation mit der ebenfalls zur Swatch Group gehörenden Luxusuhrenmarke Blancpain lancieren. Damit holt sie nach dem Grosserfolg mit den Omega-Modellen zum nächsten Coup aus.

Diese der «Bioceramic Scuba Fifty Fathoms» soll den Arktischen Ozean repräsentieren. Bild: zvg

Auf die Partnerschaft mit Blancpain hatte vor ein paar Tagen eine weltweite Werbe-Offensive von Swatch hingewiesen. Nur waren in den Inseraten lediglich die beiden Uhrenmarken und das Datum der voraussichtlichen Lancierung neuer Modelle vom 9. September 2023 aufgeführt.

Nun ist klar: Der Name der neuen Swatch lautet «Bioceramic Scuba Fifty Fathoms» und sie ähnelt der Fifty-Fathoms-Taucheruhr von Blancpain. Dabei trage jedes der Modelle den Namen einer der fünf Ozeane: «Arctic Ocean», «Pacific Ocean», «Atlantic Ocean», «Indian Ocean» und «Antarctic Ocean», heisst es in dem am Donnerstag auf der Swatch-Webseite publizierten Prospekt.

Ziemlich grün: der Indische Ozean. Bild: zvg

Die nicht limitierte Kollektion sei ab Samstag in ausgewählten Swatch-Läden zu kaufen, heisst es weiter. Dabei könne eine Person an einem Tag jeweils eine Uhr erstehen. Für die Schweiz sind zwölf Shops unter anderem in Zürich, Bern oder Genf aufgeführt. Ein Preis der Uhr wird in der Werbung nicht genannt.

Mit Blancpain will Swatch an den Erfolg der im März 2022 lancierten «Moonswatch» anknüpfen. Die Swatch im Design der Omega-Kult-Uhr «Moonwatch» ist in elf verschiedenen Farbkombinationen zu 250 Franken erhältlich. Noch Monate nach der Lancierung bildeten sich vor den Swatch-Shops, welche die Uhr am jeweiligen Tag im Angebot hatten, lange Schlangen. (sda/awp)