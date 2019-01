Wirtschaft

Schweiz

Schlagzeilen, die wir über das WEF nicht lesen werden



7 schöne Schlagzeilen, die wir über das WEF leider nicht lesen werden

Heute beginnt in Davos das 49. Weltwirtschaftsforum. Das Thema in diesem Jahr lautet: «Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution». Unter diesem Motto werden die Reichen und Mächtigen dieser Welt «Talks» halten, «Meetings» joinen und zu später Stunde vielleicht sogar« Jokes» cracken. Und am Ende ziehen alle von dannen und die Welt ist immer noch dieselbe. Leider auch die Schlagzeilen. Dabei hätten wir doch so gerne mal etwas anderes gelesen und geschrieben:

bild: screenshot & watson.ch

bild: screenshot & watson.ch

bild: screenshot & watson.ch

bild: screenshot & watson.ch

bild: screenshot & watson.ch

Derweil in den letzten verbliebenen Redaktionen des Landes: bild: memegenerator/watson.ch

bild: screenshot & watson.ch

bild: screenshot & watson.ch

Und jetzt du! Welche Schlagzeile, die du gerne einmal lesen würdest, fehlt auch in diesem Jahr?

So leiden diese Amerikaner während des Shutdown Video: srf

Abonniere unseren Newsletter