Die Stellungnahmen der Nationalbank, der Finma und des Bundesrats im Wortlaut

«UBS plans to acquire Credit Suisse. The combination is expected to create a business with more than USD 5 trillion in total invested assets and sustainable value opportunities. It will further strengthen UBS’s position as the leading Swiss-based global wealth manager with more than USD 3.4 trillion in invested assets on a combined basis, operating in the most attractive growth markets.»

«Die UBS plant die Übernahme der Credit Suisse. Durch den Zusammenschluss soll ein Unternehmen mit verwalteten Vermögen von mehr als 5 Billionen Dollar und nachhaltigen Wertsteigerungsmöglichkeiten entstehen. Sie wird die Position von UBS als führender globaler Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz weiter stärken, der zusammen mehr als 3,4 Billionen US-Dollar an verwalteten Vermögen verwaltet und in den attraktivsten Wachstumsmärkten tätig ist.»