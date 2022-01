Knall im Schweizer Möbelmarkt: XXXLutz übernimmt Lipo

Grossübernahme am Schweizer Möbelmarkt: Der österreichische Möbelhändler XXXLutz übernimmt die Lipo Einrichtungsmärkte an 23 Standorten in der Schweiz.

XXXLutz expandiert in der Schweiz. Bild: KEYSTONE

Lipo werde weiterhin unter ihren bekannten Marken auftreten und alle 635 Mitarbeitenden weiter beschäftigen, teilte Lipo am Montag mit. (sda/awp)