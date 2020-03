Die Swiss flog 2019 weniger Gewinn ein – und die Zukunft sieht düster aus

André Dosé schlägt Alarm: «Der Bund muss der Swiss jetzt helfen!»

Der erste Chef der Swissair-Nachfolgerin zeigt sich besorgt über die dramatische Situation in der Luftfahrt. Die gegroundeten Swiss-Maschinen wecken bei ihm böse Erinnerungen. Er fordert rasches Handeln - aber nicht nur für die Airlines.

Er war der erste Chef, den die Swiss hatte: Der ehemalige Crossair-Pilot übernahm 2001 beim Start der Swissair-Nachfolgerin das Ruder. In seine Amtszeit – 2004 trat er zurück - fiel auch die Sars-Krise. «Wir waren gerade erst mit Müh und Not gestartet, als wir mit der Sars-Pandemie in Asien und dem Irak-Krieg konfrontiert wurden», erinnert sich Dosé im Gespräch mit CH Media. «Ich musste innerhalb eines Monats 3500 Leute entlassen.»

Und dennoch sei es kein Vergleich zur jetzigen Krise mit dem …