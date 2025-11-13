wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Erste Ozempic-Kopien dürften nächsten Sommer in Kanada lanciert werden

FILE - The injectable drug Ozempic is shown, July 1, 2023, in Houston. (AP Photo/David J. Phillip, File) Ozempic
Der Basler Generikariese Sandoz will nächsten Sommer seine Kopie der Abnehmspritze Ozempic auf den Markt bringen.Bild: keystone

Erste Ozempic-Kopien dürften nächsten Sommer in Kanada lanciert werden

Die Basler Sandoz hofft, zu den ersten Anbietern zu gehören.
13.11.2025, 18:4114.11.2025, 10:54
Pascal Michel / ch media

Richard Saynor, CEO des Basler Generikariesen Sandoz, rechnet damit, dass ab Juni 2026 erste Kopien der Abnehmspritze Ozempic auf dem Markt sein werden. Das Produkt dürfte in einem ersten Schritt in Kanada lanciert werden, wo das Patent für Semaglutid des Originalherstellers Novo Nordisk nächstes Jahr ausläuft.

«Kanada ist nur ein Markt», sagte Sandoz-Chef Richard Saynor der Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Länder wie Brasilien könnten folgen.

Sandoz möchte zu den ersten gehören, die im Geschäft mitmischen. Die Kopien möchte Sandoz in Kanada zuerst für Diabetesbehandlungen verkaufen, nicht für den Gewichtsverlust. Später dürften günstige Spritzen gegen Übergewicht folgen. In diesem Bereich laufen wichtige Patente in den USA und Europa Anfang der 2030er-Jahre aus. Dazu gehört der Kassenschlager Wegovy von Novo Nordisk.

Richard Saynor geht von einem beträchlichen Potenzial für den Gesamtmarkt aus. «Man kann es aber nicht über Nacht ausschöpfen, es wird zehn Jahre dauern», sagte Saynor zu CH Media. Einen langen Atem wird Sandoz auch brauchen, weil die Originalhersteller Novo Nordisk oder Eli Lilly ihre Patente verteidigen werden. «Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden Fälle vor den Gerichten landen», betonte Saynor. (aargauerzeitung.ch)

Mehr zum Thema Abnehmspritzen:

Interview
«Dicke Kinder werden noch dicker»: Nun greift Kinderarzt zur Abnehmspritze
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
12 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
12
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
3
Tesla kollabiert in Deutschland
4
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
5
«Schick mir ihr Nacktfoto»: Schweizer tauschen im Internet heimlich Bilder ihrer Ehefrauen
Meistkommentiert
1
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
2
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
3
Solarstrom in der Schweiz: Es braucht zusätzlichen Schub
4
22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
5
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
Meistgeteilt
1
Trotz Waffenstillstand: Israel zerstört 1500 Gebäude im Gazastreifen
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
Curaçao der ersten WM-Teilnahme ganz nahe +++ MLS passt Spielkalender Europa an
4
Fischzucht Blausee muss wegen Tierseuche 25 Tonnen Fische töten
5
Waffenexport in Kriegsgebiete: SVP zockt mit der Neutralität
SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte – doch Rechtsexperten halten dagegen
Politiker quer durch alle Lager kritisieren den Milliarden-Zuschlag der SBB für Siemens scharf. Doch Experten warnen vor einem Rechtsbruch.
Laut einem Bericht des Tages-Anzeigers hat die Vergabe eines Milliardenauftrags für 116 S-Bahn-Doppelstockzüge an den deutschen Konzern Siemens statt an den Schweizer Hersteller Stadler Rail eine grundsätzliche politische Debatte über die Vergabepraxis bei öffentlichen Aufträgen ausgelöst.
Zur Story