Der Basler Generikariese Sandoz will nächsten Sommer seine Kopie der Abnehmspritze Ozempic auf den Markt bringen. Bild: keystone

Erste Ozempic-Kopien dürften nächsten Sommer in Kanada lanciert werden

Die Basler Sandoz hofft, zu den ersten Anbietern zu gehören.

Pascal Michel / ch media

Richard Saynor, CEO des Basler Generikariesen Sandoz, rechnet damit, dass ab Juni 2026 erste Kopien der Abnehmspritze Ozempic auf dem Markt sein werden. Das Produkt dürfte in einem ersten Schritt in Kanada lanciert werden, wo das Patent für Semaglutid des Originalherstellers Novo Nordisk nächstes Jahr ausläuft.

«Kanada ist nur ein Markt», sagte Sandoz-Chef Richard Saynor der Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Länder wie Brasilien könnten folgen.

Sandoz möchte zu den ersten gehören, die im Geschäft mitmischen. Die Kopien möchte Sandoz in Kanada zuerst für Diabetesbehandlungen verkaufen, nicht für den Gewichtsverlust. Später dürften günstige Spritzen gegen Übergewicht folgen. In diesem Bereich laufen wichtige Patente in den USA und Europa Anfang der 2030er-Jahre aus. Dazu gehört der Kassenschlager Wegovy von Novo Nordisk.

Richard Saynor geht von einem beträchlichen Potenzial für den Gesamtmarkt aus. «Man kann es aber nicht über Nacht ausschöpfen, es wird zehn Jahre dauern», sagte Saynor zu CH Media. Einen langen Atem wird Sandoz auch brauchen, weil die Originalhersteller Novo Nordisk oder Eli Lilly ihre Patente verteidigen werden. «Mit grosser Wahrscheinlichkeit werden Fälle vor den Gerichten landen», betonte Saynor. (aargauerzeitung.ch)