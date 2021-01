Nach Fusion von Sunrise und UPC kommt es zum grossen Stellenabbau

Sektenblog

Die Esoterik-Fraktion beim SRF schlägt gleich doppelt zu

«Reporter» porträtiert vier Personen mit Nahtoderfahrungen, «Kulturplatz» interviewte die Astrologin Alexandra Kruse – das Schweizer Fernsehen auf Abwegen.

Mit (un-)schöner Regelmässigkeit verirrt sich das Schweizer Fernsehen in esoterische Abgründe. Immer mal wieder dürfen sich Geistheiler, Schamanen, Neo-Hexen, spirituelle Meister mit Guru-Allüren und ähnliche Gestalten präsentieren, ohne sich kritischen Fragen stellen zu müssen. Die Sendungen verkommen oft zum Werbespots für problematische Gestalten und Gruppen.

So auch wieder am vergangenen Mittwoch, als gleich zwei Gefässe das Publikum in die magisch-okkulte Welt der modernen Esoterik …