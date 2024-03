Grünen-Girod hat ein neues Mandat – bei einem «Big Four»-Consultant

Dürfte sich über sein neues Mandat freuen: Nationalrat Bastien Girod. Bild: keystone

Das Beratungsunternehmen Deloitte hat Bastien Girod zum Partner für Nachhaltigkeit ernannt. Der Nationalrat der Grünen soll Prüfungs- und Beratungsdienstleistungen von Deloitte ergänzen und Kunden in Sachen Nachhaltigkeitstransformation unterstützen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Medienmitteilung mit.

Girod startet gemäss den Angaben Anfang April als Partner im Dienstleistungsbereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei Deloitte Schweiz. In den letzten sechs Jahren arbeitete er für South Pole, einem international tätigen Unternehmen im Bereich Emissionsreduktion. Im November 2023 trat er aus der Firma zurück. South Pole war im vergangenen Jahr wegen der Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Kariba-Projekt in Simbabwe in die Schlagzeilen geraten.

Er freue sich sehr auf sein Engagement bei Deloitte, wird Girod in der Mitteilung zitiert. «Dieses ermöglicht es mir, in der weltweit grössten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Kunden aus allen relevanten Branchen bei strategischen, regulatorischen und organisatorischen Aufgaben zu unterstützen, welche eine nachhaltigere Entwicklung mit sich bringt.» (sda/awp)