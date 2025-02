Sunrise mit leicht weniger Umsatz und leicht mehr Betriebsgewinn

Für das Geschäftsjahr 2024 schlägt das seit Mitte November 2024 wieder an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen eine Dividendenausschüttung von insgesamt 240 Millionen Franken vor. Die Dividende pro Klasse-A-Aktie soll 3.33 Franken betragen. Für 2025 will der Konzern die Dividende auf 3.42 Franken pro Klasse-A-Aktie erhöhen.

Inflationsrate in der Eurozone steigt weiter

Die Inflation in der Eurozone ist im Januar den vierten Monat in Folge gestiegen. Die Konsumentenpreise legten um 2,5 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Montag nach einer zweiten Schätzung mitteilte.