Nach Musk-Tweet: Tesla-Aktie im freien Fall

Elon Musk ist mit grossem Abstand der reichste Mensch der Welt. Sein enormes Vermögen hat er dem explosionsartigen Kurszuwachs von Tesla zu verdanken. Allein in diesem Jahr betrug er über 160 Prozent.

Doch Elon Musk bezahlt keine Steuern. 2015 bis 2017 überwies er immerhin 70'000 Dollar. 2018 war es dann kein Cent mehr. Der Trick: Musk hat kein Einkommen, kein Salär, nicht bei Tesla, nicht bei Solar City oder Space-X oder The Boring Company und wo er sonst noch überall seine Finger im Spiel hat ist. Seit den Verkäufen seiner Anwesen bezahlt er auch keine Grundsteuern mehr, wie das in Kalifornien üblich ist.

Hält sich Elon Musk an sein Versprechen und bezahlt er tatsächlich 5 Milliarden Steuern? Bild: keystone

Dass der reichste Mann der Welt dem Staat, in dem er lebt und wirkt, kein Geld überweist, sorgt für rote Köpfe. Und Elon Musk stellt sich der Kritik. Indem er seine Twitter-Follower fragte, ob er 10 Prozent seiner Aktienanteile an Tesla verkaufen solle. Gleichzeitig gelobte er, das Resultat zu beherzigen.

Der Verkauf von Aktien ist in den USA steuerpflichtig. Eine Milchbüechlirechnung muss her: Musk besitzt rund 170 Millionen Tesla-Aktien. Der Verkauf von 17 Millionen à 1200 Dollar brächten ihm ca. 20 Milliarden ein. Laut Forbes dürfte er dann 5 Milliarden dem Fiskus überweisen.

Doch er wird keine 1200 Dollar mehr für seine 17 Millionen Aktien bekommen. Musks Tweet hat den Kurs auf Talfahrt gebracht. An den europäischen Börsen brach der Kurs über 8 Prozent ein – aktuell sind es noch 6,8 Prozent. Auch die Vorbörse in den USA hat reagiert. Dort taucht die Aktie von 1222 Dollar auf 1153 um über fünf Prozent. Die Börse in New York öffnet heute um 15.30 Uhr.

Vor allem unter Besitzern von Hebelprodukten ist die Angst vor einem Kurssturz und einer Liquidation ihres Investments ausgebrochen. Damit trifft Musk seine grössten Fans mitten ins Herz. Einmal mehr, ist man gewillt zu sagen. Immer wieder fällt der eigenwillige Tesla-Guru aufgrund seiner Unberechenbarkeit auf. Zum Beispiel mit der Promotion von Dogecoin oder dem Kauf von Bitcoin. Doch seine unkonventionelle Art ist es eben auch, die ihn so auszeichnet. Vielleicht nun auch beim Steuerzahlen.

Dass der reichste Mann der Welt seine Social-Media-Follower darüber entscheiden lässt, ob er 2,5 Prozent oder 5 Milliarden Dollar dem Staat übergibt, ist in der Form auf jeden Fall geschichtsträchtig.

Man kann es auch anders sehen: Musk kann mit den verbliebenen 15 Milliarden Tesla-Aktien zurückkaufen. Vielleicht zu einem günstigeren Preis.

(tog)