ESC Basel: So viel Umsatz generierte er für die Schweiz

Basel zieht Bilanz: So viel Umsatz generierte der ESC in der Schweiz

20.11.2025, 15:1820.11.2025, 15:18

Der Eurovision Song Contest (ESC) in Basel generierte in der Schweiz einen Umsatz von 248 Millionen Franken. Dies geht aus Zahlen hervor, die das Basler Präsidialdepartement am Donnerstag veröffentlicht hat.

Der Event habe in der Region Basel zu einer Wertschöpfung von 53 Millionen Franken geführt. Das Budget des Kantons von 33,3 Millionen Franken wurde um 1,7 Millionen Franken unterschritten, wie es heisst.

«Äusserst zufriedene Besuchende, wirkungsvolle Imagewerbung, eine gelungene Mobilitätsstrategie und eine grosse Wertschöpfung»: So fasst das Departement die Bilanz zum diesjährigen ESC in Basel im Mai mit 500'000 Besuchenden zusammen.

Gemäss einer Befragung waren 95 Prozent der Besuchenden zufrieden, wie es weiter heisst. Auch seien die Nachhaltigkeitsmassnahmen gut angekommen und 78 Prozent der Besuchenden hätten für die Anreise den öffentlichen Verkehr genutzt – innerhalb der Stadt gar 91 Prozent. (sda)

Mehr zum ESC:

Nach ESC-Erfolg: Hazel Brugger startet international durch
Themen
Das war der ESC 2025 in Basel
1 / 29
Das war der ESC 2025 in Basel

Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer moderierten ein offenes, mörderisch spannendes und grossartiges Finale.
quelle: keystone / georgios kefalas
Was sind eure Lieblings-ESC-Songs aller Zeiten? Wir haben nachgefragt
Video: watson
