UBS verschickt fehlerhafte Steuerauszüge an Tausende Zürcher

Ein UBS-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des «Blick» (online) am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Es sei allerdings lediglich ein sehr kleiner Prozentsatz der Schweizer Kunden betroffen gewesen, sagte er. Und das Problem sei in den vergangenen Tagen bereits gelöst worden. Den Betroffenen seien neue elektronische Steuerauszüge ausgestellt worden.

Mehr Atomstrom aus Frankreich und weniger Werbung für Süsses: die Sonntagsnews

Zunehmende Überwachung im ÖV, Giftstoffe in Schweizer Boden und heikle Doppelrollen in der Politik: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Die Videoüberwachung im öffentlichen Verkehr nahm in den vergangenen Jahren massiv zu. 2015 hatten die SBB in Zügen und Bahnhöfen 14'600 Kameras installiert, heute betreiben sie gemäss eigenen Angaben 24’400 Aufnahmegeräte, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Die BLS vervielfachte die Zahl ihrer Kameras in zehn Jahren von 630 auf 2880, die Rhätische Bahn von 95 auf 1723. In den Zügen der Südostbahn stieg die Zahl der Kameras seit 2017 von 380 auf 1910. Die Basler Verkehrsbetriebe haben in ihren Bussen und Trams mittlerweile 1622 Überwachungskameras installiert, die Verkehrsbetriebe Zürich 2688, Postauto rund 1200. Pendlerinnen und Pendler sind demnach mit mehr als 36’000 Kameras konfrontiert – die Überwachungssysteme der vielen kleineren Transportunternehmen im Land sind dabei nicht berücksichtigt.