Nestlé-CEO: 8 Bosse, denen eine Affäre zum Verhängnis wurde

Andy Byron und Kristen Cabot, ertappt von einer Kiss Cam bei einem Coldplay-Konzert am 16. Juli 2025 – ging seither viral.
Das Bild ging um die Welt: Astronomer-Chef Andy Byron wird beim Coldplay-Konzert live ertappt.Bild: tiktok / instaagraace

Der gefeuerte Nestlé-CEO – und 7 weitere Bosse, denen Affären zum Verhängnis wurden

Nestlé-Chef Laurent Freixe ist kein Einzelfall: Hin und wieder verlieren Topmanager ihre Posten wegen Beziehungen am Arbeitsplatz. Hier sind einige bekannte Beispiele.
02.09.2025, 08:5402.09.2025, 08:54
Inhaltsverzeichnis
Laurent Freixe (Nestlé)Andy Byron (Astronomer)Ashley Buchanan (Kohl's)Richard White (WiseTech Global)Steve Easterbrook (McDonald's)Brian Krzanich (Intel)Noel Biderman (Ashley Madison / Avid Life Media)Harry Stonecipher (Boeing)

Laurent Freixe (Nestlé)

Der Schweizer Lebensmittelriese hat den CEO nach nur einem Jahr im Amt per sofort entlassen. Grund war eine nicht offengelegte Beziehung zu einer direkt unterstellten Mitarbeiterin, was als Verstoss gegen den Verhaltenskodex beim weltgrössten Nahrungsmittelkonzen gewertet wurde. Intern hatten Angestellte den Vorfall dem Verwaltungsrat gemeldet.

Nestlé entlässt CEO Freixe nach Liebesbeziehung mit Mitarbeiterin

Andy Byron (Astronomer)

Der Chef des US-Techunternehmens trat im Juli 2025 zurück, nachdem ein virales «Kiss Cam»-Video ihn mit der Personalchefin Kristin Cabot bei einem Coldplay-Konzert zeigte – beide waren verheiratet. Das Unternehmen betonte die Vorbildfunktion von Führungskräften. Kurz darauf verliess auch Cabot Astronomer.

Kiss-Cam-Eklat beim Coldplay-Konzert: Auch die Personalchefin ist ihren Job los

Ashley Buchanan (Kohl's)

Der CEO der US-Warenhauskette wurde 2024 nach nur 100 Tagen im Amt entlassen. Grund war eine verdeckte Beziehung zu einer Beraterin, deren Firma Aufträge von Kohl's erhielt. Der Interessenkonflikt führte zur sofortigen Kündigung «for cause» – ohne Abfindung.

Ashley Buchanan (Ex-CEO Kohl&#039;s)
Ashley Buchanan.Bild: Screenshot X

Richard White (WiseTech Global)

Der australische Tech-Milliardär stolperte über Berichte zu Affären mit Angestellten und Geschäftspartnerinnen. Medien warfen ihm vor, persönliche Beziehungen mit geschäftlichen Vorteilen verknüpft zu haben. White trat 2024 als CEO zurück, blieb aber als Executive Chairman einflussreich.

Richard White (Ex-CEO WiseTech)
Richard White.Bild: Screenshot x

Steve Easterbrook (McDonald's)

Der Brite verlor 2019 seinen CEO-Posten nach gut vier Jahren, nachdem eine einvernehmliche Beziehung zu einer Mitarbeiterin bekannt geworden war. McDonald's sprach von einem klaren Verstoss gegen Unternehmensrichtlinien.

IMAGE DISTRIBUTED FOR MCDONAD&#039;S- In celebration of McDelivery Night In on Thursday, September 19, 2019, McDonaldÄôs CEO Steve Easterbrook packs McDelivery orders with the McDelivery Night In mer ...
Steve Easterbrook.Bild: AP

Brian Krzanich (Intel)

2018 musste der langjährige Konzernchef zurücktreten, weil er eine Beziehung zu einer Mitarbeiterin verschwiegen hatte. Ein unternehmensinterner Verhaltenskodex verbietet Führungskräften Beziehungen zu Untergebenen. Intel betonte die Bedeutung strenger Compliance-Regeln.

epa05778786 US President Donald J. Trump speaks during a meeting with Intel CEO Brian Krzanich at The White House in Washington, DC, USA, 08 February 2017, where Intel announced an investment of $7 bi ...
Brian Krzanich mit Trump während dessen erster Amtszeit.Bild: EPA CNP POOL

Noel Biderman (Ashley Madison / Avid Life Media)

Der CEO des berüchtigten Affären-Portals Ashley Madison trat 2015 zurück, nachdem ein massives Datenleck bei seiner Firma persönliche E-Mails und vorangegangene aussereheliche Affären ans Licht gebracht hatte und seine Glaubwürdigkeit unwiderruflich beschädigte. Insgesamt waren Daten von 32 Millionen Nutzern mit Namen, sexuellen Vorlieben, Adressen, Kreditkartennummern und den verschlüsselten Passwörtern veröffentlicht worden.

In this Tuesday, April 1, 2014 photo, Noel Biderman, chief executive of Avid Life Media Inc., which operates AshleyMadison.com., poses during a photo session in Tokyo Tuesday, April 1, 2014. Ashley Ma ...
Noel Biderman.Bild: AP/AP

Harry Stonecipher (Boeing)

2005 trat der damalige Boeing-Chef zurück, nachdem eine Beziehung mit einer Mitarbeiterin und Managerin publik geworden war. Der Konzern sprach von einem Vertrauensverlust und die Unternehmensführung sah Stoneciphers Urteilsfähigkeit eingeschränkt.

Harry Stonecipher (Ex-Boeing-CEO)
Harry Stonecipher.Bild: Screenshot x

(sda/awp/con/rbu)

