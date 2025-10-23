bedeckt13°
Kühne+Nagel-Sparprogramm kostet 1000 bis 1500 Stellen

23.10.2025, 08:2623.10.2025, 08:26

Der Logistikkonzern Kühne+Nagel greift nach einem schwierigen dritten Quartal zum Sparhammer. Diesem fallen weltweit 1000 bis 1500 der ingesamt 85'000 Stellen zum Opfer, wie der Präsentation zum Quartalsabschluss zu entnehmen ist.

Mit dem Jobabbau will der Konzern die Kostenbasis um mindestens 110 Millionen Franken verringern. Weitere Massnahmen sollen nochmals mindestens 90 Millionen an Ersparnissen bringen, so dass sich diese insgesamt auf über 200 Millionen summieren.

ARCHIVBILD ZUR MELDUNG, DASS KUEHNE+NAGEL DIE CHINESISCHE APEX INTERNATIONAL CORPORATION UEBERNIMMT, AM MONTAG, 22. FEBRUAR 2021 - Der Hauptsitz des Logistikunternehmens Kuehne + Nagel in Schindellegi ...
Kühne+Nagel baut weltweit 1000 bis 1500 Stellen ab.Bild: keystone

Der Jobabbau verursacht zunächst aber auch Kosten. Laut den Unterlagen ist mit einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag zu rechnen, der im Schlussquartal 2025 und im Startquartal 2026 verbucht wird. (rbu/sda/awp)

