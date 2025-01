Das Kosmetikunternehmen hatte Mitte Februar 2024 für die Muttergesellschaft in Grossbritannien Insolvenz angemeldet. Die Schweizer Niederlassungen von The Body Shop, die 2010 von Coop übernommen wurden, waren vom Insolvenzverfahren nicht betroffen.

Coop sehe als Franchisenehmerin von The Body Shop Switzerland von einer Vertragsverlängerung ab, weil die «einmalige Positionierung» der Marke durch den Franchisegeber heute nicht mehr gegeben sei, heisst es in einer Mitteilung des Detailhändlers vom Dienstag. Die freiwerdenden Flächen der insgesamt 33 Läden will die Coop-Gruppe für andere «Fachformate» nutzen. Die 108 betroffenen Mitarbeitenden sollen innerhalb der Genossenschaft weiterbeschäftigt werden.

Der Detailhändler Coop wird den Franchisevertrag mit dem Kosmetikhändler The Body Shop nicht verlängern. Für die noch existierenden Läden in der Schweiz sollen Alternativen gefunden werden und alle Mitarbeitenden ein Angebot zur Weiterbeschäftigung innerhalb der Genossenschaft erhalten.

Schweizer Parfum-Kette Gisada will wachsen – und eröffnet ersten Laden

Der Schweizer Parfumhersteller Gisada hat sich zu einer der meistverkauften Marken gemausert. Mit eigenen Läden in Paris, Berlin oder Mailand will er nun ganz gross herauskommen. Vorerst startet er nun mit einem Geschäft in der Schweiz.

In den Regalen von grossen Parfum-Verkäufern ist der Schweizer Hersteller Gisada bereits ein bekannter Name: Wiederverkäufer wie Import, Douglas oder Marionnaud räumen den Düften der Zürcher gute Plätze in ihren Regalen ein. In über 80 Ländern können die Produkte gekauft werden. Die Firma wirbt etwa mit Boxer und Olympiasieger Anthony Joshua oder dem US-Model Jeremy Meeks. Nun will der vor gut zehn Jahren gegründete Hersteller auch mit eigenen Läden wachsen.