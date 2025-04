Die Toblerone-Verpackung kommt in einem leicht neuen Gewand daher. bild: zvg

Toblerone erhält Schweizerkreuz – so sieht die neue Verpackung aus

Mehr «Wirtschaft»

Die meisten Toblerone-Produkte tragen künftig ein Schweizerkreuz auf der Verpackung. Der Lebensmittelkonzern Mondelez International will damit die Verbundenheit der dreieckigen Schokolade mit der Schweiz zum Ausdruck bringen, wie er am Donnerstag mitteilte.

Schliesslich würden rund 90 Prozent der weltweit verkauften Toblerone-Produkte in Bern gestellt. Diese tragen neu das Schweizerkreuz. Auf der alten Verpackung war zwar das Matterhorn zu sehen, ein Schweizer Kreuz war aber nirgendwo zu finden.

So sah die Toblerone-Verpackung bisher aus. Bild: KEYSTONE

Seit etwas mehr als einem Jahr wird Toblerone auch in der Slowakei produziert. Im Zuge der Auslagerung verschwand das Matterhorn vom dreieckigen Riegel. Der «Verlust an Swissness» sorgte damals für Aufsehen.

Nun will Mondelez die Produktionsstätte in Bern-Brünnen zum «Kompetenzzentrum für Toblerone in der Schweiz» ausbauen. Das Unternehmen investiert deshalb rund 65 Millionen Franken in das Werk im Westen von Bern.

Die Mondelez-Produktionsstätte in Bern-Brünnen. bild: zvg

Geplant ist eine neue Produktionslinie, die im Herbst in Betrieb gehen soll. Zudem soll die Fertigungsanlage für Schokolade und Nougat erweitert und die übrige Infrastruktur modernisiert werden.

In Bern-Brünnen werden heute täglich vier Millionen Toblerone-Produkte hergestellt. Das Potenzial für Toblerone weltweit sei noch lange nicht ausgeschöpft, schrieb Mondelez.

Die Toblerone wird seit 1908 produziert. 1985 wurde die Produktion vom Berner Länggass-Quartier ins heutige Werk in Bern-Brünnen verlegt. Nach mehreren Besitzerwechseln wird die Toblerone heute vom Konzern Mondelez hergestellt. (sda)