Der Dow-Jones-Index klettert erstmals über 30'000 Punkte



Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 30 000 Punkten hinter sich gelassen. Das weltweit wohl bekannteste Börsenbarometer schaffte es mit einem Plus von 1,4 Prozent ganz knapp über die viel beachtete Marke.

Zuletzt stand der Index bei 30'015 Zählern. Damit krönte der im Börsenjargon schlicht «Dow» genannte Auswahlindex aus 30 Aktien grosser US-Konzerne eine monatelange, beeindruckende Aufholjagd: Nach dem Coronavirus-Ausbruch in China im Februar war der US-Leitindex in nur vier Wochen von über 29'000 Punkten um mehr als 10'000 Punkte oder fast 40 Prozent eingebrochen.

Doch schon Anfang September waren diese Verluste wieder wettgemacht. Angetrieben worden waren die Kurse vor allem von milliardenschweren Staatshilfen zur Stützung der coronabedingt gebeutelten US-Konjunktur und von der ultralockeren Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Die jüngsten Börsengewinne, die den Dow Jones nun über die Marke von 30'000 Punkten hievten, waren vor allem zwei Faktoren geschuldet: Zum einen dem Wahlsieg des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Von ihm erhoffen sich Investoren weitere Milliarden Dollar für die sieche Wirtschaft. Zum anderen trieb die Aussicht auf möglicherweise schon bald einsetzbare Impfstoffe gegen die Coronakrankheit den Index an. Ein weiterer Grund für den Durchbruch könnte sein, dass Trump in der Nacht auf Dienstag die Transitionsprozesse in Gang setzte. (cma/sda/awp/dpa)

