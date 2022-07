Heute befand sich 99 Prozent der Weltbevölkerung im Sonnenlicht

Heute befand sich 99 Prozent der Weltbevölkerung gleichzeitig im Sonnenlicht

Heute, am 8. Juli um 11:15 Uhr war es so weit: 99 Prozent der Weltbevölkerung hatte für einen kurzen Moment Sonnenlicht. Zumindest behauptet dies ein User in einem Reddit-Post. Während 6,4 Milliarden Menschen direktes Sonnenlicht sahen, befanden sich 1,2 Milliarden Menschen gleichzeitig in der Dämmerung. Doch ist das tatsächlich so?

Eine Weltkarte mit angezeigten Tag- und Nachtzonen scheint dieser Behauptung recht zu geben:

Das hellste Blau auf der Karte stellt direktes Sonnenlicht dar, das dunkelste Blau stellt die Nacht dar. Dort befindet sich die Sonne unter dem Horizont und es gibt keine Dämmerung. Zur Dämmerung kommt es dort, wo zwar die Sonne unter dem Horizont steht, aber dennoch indirekt Sonnenlicht vorhanden ist. Diese Zonen sind in drei Dämmerungsstufen abgebildet.

Konkret befanden sich heute Nord- und Südamerika, Europa, Afrika sowie fast ganz Asien im Sonnenlicht. Ein Teil Südostasiens, Australien, Neuseeland sowie Teile der Arktis lagen derweil im Schatten.

Wer jetzt aber denkt, dass tatsächlich 99 Prozent der Bevölkerung das Sonnenlicht wahrnehmen kann, liegt falsch. Denn die dunkelste Phase der Dämmerung ist so dunkel, dass sie vom Auge als Nacht wahrgenommen wird. Dies betraf heute 3 Prozent der Weltpopulation – also etwa 256,8 Millionen Menschen. Auch Menschen in urbanen Gegenden dürften aufgrund der Luftverschmutzung Mühe gehabt haben, das Sonnenlicht in der Dämmerung zu erkennen. (saw)