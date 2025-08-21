bedeckt17°
DE | FR
burger
Wissen
Astronomie

Schwarzmond: Was hat es mit dem Phänomen auf sich?

Ein seltener Schwarzmond tritt am Wochenende auf

21.08.2025, 11:3821.08.2025, 11:38
Mehr «Wissen»

Wie alle 29,5 Tage tritt der Neumond am kommenden Samstag ein. Doch dieses Mal hat er eine besondere Bedeutung und einen besonderen Namen: Schwarzmond.

Der Schwarzmond ist am Himmel nicht zu sehen. Ohnehin ist der Neumond von der Erde aus nicht sichtbar. Denn er befindet sich zwischen Erde und Sonne und wird dadurch nicht vom Sonnenlicht beleuchtet.

Und was ist jetzt so besonders am Schwarzmond?

Two days old new moon in the sky over Aachen against a background of pink clouds that owe their color to the sunset. In Aachen on June 12, 2021 GERMANY - AACHEN - WEATHER
Mit dem Neumond beginnt ein neuer Mondzyklus. Nach dem Neumond beginnt der Sichelmond, von der Erde aus sichtbar zu werden. Bild: imago

Nun, es gibt zwei Arten von Schwarzmonden:

Kalendarischer Schwarzmond: Dieser entsteht, wenn in einem Kalendermonat zwei Neumonde vorkommen. Normalerweise gibt es nur einen Neumond pro Monat, aber etwa alle 33 Monate kommt es vor, dass ein Monat zwei Neumonde hat. Der zweite Neumond wird dann Schwarzer Mond genannt.

Saisonaler Schwarzmond: Dieser tritt auf, wenn es in einer Jahreszeit vier Neumonde gibt. Der dritte Neumond dieser Saison wird dann als Schwarzer Mond bezeichnet. Dies kommt nur etwa alle 33 Monate vor.

Das zweite, häufigere Phänomen findet diesen Samstag statt. Es handelt sich dabei nicht um einen offiziellen astronomischen Namen, sondern um eine beliebte Bezeichnung für bestimmte Mondphasen.

Obwohl man das Phänomen nicht beobachten kann, lohnt sich ein Blick in den Himmel trotzdem: Sterne und andere Himmelskörper lassen sich ohne Mondlicht besonders gut beobachten. (cst)

Das könnte dich auch interessieren:

Astronomen finden neuen Uranus-Mond
Nasa will laut Bericht bis 2030 Atomreaktor auf dem Mond bauen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Supermond in der Schweiz und der Welt
1 / 28
Supermond in der Schweiz und der Welt
Supermond in Athen
quelle: keystone / thanassis stavrakis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So hast du eine Mondfinsternis noch nie gesehen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Russland erneut mit grossem Luftangriff auf die Ukraine
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Liverpools Elliott in die Bundesliga? ++ Arsenal will Spurs den Wunschspieler stibitzen
2
Erneuerbare: China macht den Rest der Welt lächerlich
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
Gouverneur Newsom trollt Trump – so reagiert die MAGA-Welt
5
ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist +++ SCRJ Lakers können weiter auf Nyffeler setzen
Meistgeteilt
1
Unklare Zollregelung: Belgische Post stellt vorerst Paketversand in die USA ein
2
Iran beginnt Marinemanöver +++ UN fordern Sofort-Stopp von Israels Siedlungsplänen
3
Swiss bietet auf Langstreckenflügen bald ganze Lofts an
4
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
«Wise men say», dass du die Songs dieser Künstler erraten musst!
Liebe Quizzticle-Klasse,
Zur Story