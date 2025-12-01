Wer bei diesem Quiz versagt, darf nie wieder ein Stück Schoggi essen

Seit über 30 Jahren gibt es Fairtrade-Schoggi in der Schweiz. Doch bis heute sind nur 18% der in der Schweiz verkauften Schoggis fair gehandelt. Lasst uns das ändern! Mit dem Kauf von Fairtrade-Schoggi unterstützt du über 450‘000 Kakaobäuerinnen und -bauern sowie ihre Familien weltweit.



