Wissen
Wer bei diesem Quiz versagt, darf nie wieder ein Stück Schoggi essen

Schokolade
Schokolade – kaum jemand kann dieser süssen Versuchung widerstehen. Hier kannst du dein Schoggi-Wissen in 10 kniffligen Fragen testen.
01.12.2025, 11:03
Daniel Huber
10 Fragen
Das Schokolade-Quiz

Zeig in diesem Quiz, dass Schokolade kein Fremdwort ist für dich!

Es folgt eine Werbung von:
Logo
Nur knapp jede 5. Schoggi ist fair gehandelt

Seit über 30 Jahren gibt es Fairtrade-Schoggi in der Schweiz. Doch bis heute sind nur 18% der in der Schweiz verkauften Schoggis fair gehandelt. Lasst uns das ändern! Mit dem Kauf von Fairtrade-Schoggi unterstützt du über 450‘000 Kakaobäuerinnen und -bauern sowie ihre Familien weltweit.


Mehr zu Fairtrade-Kakao

Themen
Schokolade – weil man sich an ihr einfach nicht sattsehen kann!
1 / 19
Schokolade – weil man sich an ihr einfach nicht sattsehen kann!
In China gewinnt die Schokolade an Beliebtheit
Video: srf
