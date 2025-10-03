Saturnmond Enceladus: Forscher finden neue Hinweise auf potenzielles Leben

wechselnd bewölkt10°
Wissen
Astronomie

Saturnmond Enceladus: Forscher finden Hinweise auf potenzielles Leben

This image shows: During a 2005 flyby, NASAs Cassini spacecraft took high-resolution images of Enceladus that were combined into this mosaic, which shows the long fissures at the moons south pole that ...
Enceladus: Die Aufnahme wurde von der Raumsonde Cassini gemacht.Bild: www.imago-images.de

Forscher vermuten schon länger, dass es auf dem Saturnmond Enceladus möglicherweise Leben geben könnte. Neue Erkenntnisse erhärten die Theorie.
03.10.2025, 20:4503.10.2025, 20:45
Laura Helbig / t-online
Ein Artikel von
t-online

Wenn es um potenzielles Leben im Weltall geht, wird der Saturnmond Enceladus immer wieder als möglicher Kandidat gehandelt. So konnte im Rahmen der Cassini-Mission festgestellt werden, dass sich unter der Eisdecke des Enceladus ein Ozean befindet, aus dem regelmässig Geysire Wasserfontänen an die Oberfläche ausstossen.

Obwohl die Cassini-Mission schon 2017 beendet wurde, bieten die Aufzeichnungen der beiden eingesetzten Sonden noch immer auswertbares Material. Forscher haben nun in Eispartikeln des Saturnmondes Enceladus neue komplexe organische Moleküle entdeckt. Die chemischen Bausteine stammen direkt aus dem unterirdischen Ozean des Mondes und könnten Hinweise auf lebensfreundliche Bedingungen liefern.

Organische Moleküle inden Eiskörnern des Saturnmondes Enceladus. https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cassini-Huygens/Cassini_proves_complex_chemistry_in_Enceladus_ocean
Organische Moleküle in den Eiskörnern des Saturnmondes Enceladus.Grafik: ESA

Die neuen Erkenntnisse veröffentlichten die Wissenschaftler um den Planetenforscher Nozair Khawaja in der Fachzeitschrift Nature Astronomy. Sie stammen aus neu ausgewerteten Daten der Raumsonde Cassini, die im Jahr 2008 frische Eispartikel durchflog.

Diese Eispartikel schlugen mit rund 18 Kilometern pro Sekunde auf das Messinstrument der Sonde. Bei einer so hohen Geschwindigkeit zerfallen die Wassercluster, sodass andere Moleküle besser sichtbar werden. In den Proben fanden die Forscher Molekülfragmente wie Alkene, Ester, Ether und Verbindungen mit Stickstoff und Sauerstoff – alles Stoffe, die auf der Erde in chemischen Prozessen vorkommen, die zu biologisch relevanten Molekülen führen.

Die Aufnahmen der Raumsonde Cassini zeigen Wasserfontänen auf dem Saturnmond Enceladus.
Die Aufnahmen der Raumsonde Cassini zeigen Wasserfontänen auf dem Saturnmond Enceladus.Bild: ESA

Enceladus im Fokus neuer Mission

Laut Khawaja sei dies ein weiterer Hinweis darauf, dass Enceladus ein potenziell lebensfreundlicher Ort sei. Die gefundenen Stoffe stammen eindeutig aus dem unterirdischen Ozean und sind nicht durch die Einwirkung kosmischer Strahlung im All entstanden.

Wasserfontänen auf Enceladus.
Wasserfontänen treten besonders in der Südpolregion des Enceladus auf.Bild: ESA

Die Erkenntnisse stärken die Argumente für eine neue Mission der Europäischen Weltraumorganisation (Esa). Eine künftige Sonde soll den Mond nicht nur umkreisen, sondern auch in der Nähe der Südpolregion landen, um gezielt Proben zu entnehmen. Die Esa hat mit ersten Studien bereits begonnen. Eine mögliche Landemission könnte die Bedingungen für Leben direkt untersuchen.

Enceladus erfüllt mehrere Kriterien für einen potenziell bewohnbaren Ort: Wasser in flüssiger Form, Energiequellen, chemische Vielfalt und nun auch komplexe organische Moleküle. Ob dort tatsächlich Leben entstanden ist – oder warum nicht –, könnte eine künftige Mission klären.

