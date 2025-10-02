recht sonnig
Bundesrat Pfister warnt: Es gab bereits Drohnenüberflüge in der Schweiz

Bundesrat Martin Pfister posiert vor einer Drohne, anlaesslich einer Medienkonferenz des VBS mit einer Praesentation zum Aufklaerungsdrohnensystem 15 (ADS 15) vom Donnerstag, 4. September 2025 bei der ...
Bundesrat Martin Pfister warnt vor zunehmenden sicherheitspolitischen Risiken für die Schweiz.Bild: keystone

«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»

02.10.2025, 10:0902.10.2025, 10:24

Bundesrat Martin Pfister hat in der «Neuen Zürcher Zeitung» vor wachsenden sicherheitspolitischen Risiken für die Schweiz gewarnt. Im Interview sprach er auch über Drohnenflüge über die Schweiz und mangelnde Armeebestände sowie den Kauf der F-35-Kampfjets.

Leider herrsche bei den Drohnen-Abwehrsystemen noch grosser Nachholbedarf. «Die Armee und Armasuisse arbeiten deshalb sehr engagiert an Lösungen und werden bald entsprechende Systeme vorschlagen», sagte Pfister.

ARCHIVBILD ZUR BEREINIGUNG DER VERTRAEGE FUER DEN F-35 MIT DER US-REGIERUNG --- A Lockheed Martin F-35A fighter jet is pictured prior to a takeoff during a test and evaluation day at the Swiss Army ai ...
Eine F-35 auf dem Flugplatz in Payerne.Bild: keystone

Auf die Frage, ob Drohnenangriffe, zum Beispiel auf künftige F‐35‐Standorte realistisch seien, sagte Pfister:

«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge, von denen wir allerdings nicht genau wissen, wer dahintersteckt. Der Schutz der F-35-Standorte ist Teil der Verträge mit den USA. Wir müssen gezielt in Massnahmen zur Erkennung und Abwehr investieren.»
Bundesrat Martin Pfister

Armee braucht grössere Bestände

Laut Pfister mangelt es in der Armee nicht an Konzepten, aber an Beständen: «Munition, Systeme, Ausrüstung. Immerhin ist mittlerweile vieles finanziert oder in Vorbereitung.» Die Schweizer Armee funktioniere in vielen Bereichen viel besser, als man meine. «Aber wir haben grossen Nachholbedarf.» Auch zur Luftverteidigung brauche die Armee grössere Bestände, denn leider seien die Reserven ungenügend.

Auf die Frage, ob es eine andere Möglichkeit wäre, die Zahl der F-35 zu reduzieren und stattdessen einen anderen Flugzeugtyp zu kaufen, sagte Pfister:«Wir prüfen auch diese und weitere Varianten.»

Schweiz neigt zu Verdrängung von Gefahr

Pfister zog im Interview Parallelen zu den 1930er-Jahren und sagte, man neige auch heute dazu, Gefahren zu verdrängen. In der ersten Hälfte des Jahrzehnts habe auch die Schweiz die Kriegsgefahr damals verdrängt. «Erst in der zweiten Hälfte begann man sich vorzubereiten.»

Krieg beginne heutzutage selten mit einer formellen Erklärung, er schleiche sich in Form hybrider Angriffe ein, sagte Pfister:

«Mit Drohnen, Luftraumverletzungen, Cyberattacken, Spionage oder politischer Einflussnahme. Wir müssen alles tun, damit aus einer hybriden Kriegssituation kein konventioneller Krieg wird.»
Bundesrat Martin Pfister

Als Nichtmitglied der Nato sei die Schweiz potenziell erpressbar und müsse enger mit Partnern kooperieren.

Man dürfe nicht vergessen, dass Sicherheit die Voraussetzung für den Wohlstand im Land sei. «Angesichts der verschlechterten Lage in Europa hat sie heute Priorität.» (sda)

Mehr zum Thema:

Fixpreis war gestern – Kampfjet-Kauf droht für Schweiz zur Milliardenfalle zu werden
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
1 / 8
Die Geburt der Schweizer Luftwaffe
Leutnant Theodor Real und Adjutant Unteroffizier René Grandjean in einer Blériot XI auf der Berner Allmend im August 1914.
quelle: jacques keller, museum für kommunikation, bern, (fff_65725)
Das ist die neue Aufklärungsdrohne der Schweizer Armee
Video: undefined
31 Kommentare
avatar
Garp
Garp
02.10.2025 10:15
Das kommt der CH ja früh in den Sinn, dass es bessere Abwehr, gegen Cyberattacken, Drohnenabwehr braucht. Vielleicht auch mal gewisses Botschaftspersonal rauswerfen. Die CH ist Drehscheibe für Spionage. Liegt auch schön zentral.
613
Melden
Zum Kommentar
avatar
bbelser
bbelser
02.10.2025 10:31
Schon seit 2007, aber spätestens seit 2014 ist die zunehmende russische Aggression offensichtlich.

Also: jetzt nicht mehr nur abwarten und beobachten, sondern zügig handeln.

Unsichere Partnerschaften (USA) beenden, vertrauenswürdige Partnerschaften (EU und NATO) intensivieren, als Botschaftspersonal getarnte russische Spione rauswerfen, keine überteuerten Luxuswaffen-Experimente, die in der realen Gefährdung nicht schützen.
374
Melden
Zum Kommentar
avatar
T.M.M.
T.M.M.
02.10.2025 10:22
Bis 2035 haben wir dann etwas, aber noch ohne Munition, wegen dem Budget.
220
Melden
Zum Kommentar
31
