J.D. Vance bekommt seine eigene Medizin zu schmecken. Bild: keystone

Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück

Donald Trump macht sich mit KI-generierten, rassistischen Videos über seine politischen Opponenten lustig. Sein Vize findet das witzig. Jetzt hat sich auch noch Late-Night-Moderator Stephen Colbert eingemischt – und dieses Mal geht der Witz auf Vances Kosten.

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

In den vergangenen Tagen hat sich US-Präsident Donald Trump mehrmals mit rassistischen KI-Videos über demokratische Politiker lustig gemacht. Von Journalisten darauf angesprochen, sagte sein Vize J.D. Vance, dass er das Ganze lustig finde und dass Trump «nur scherze» und sie «eine gute Zeit» hätten.

Diese KI-bearbeiteten Videos teilte Donald Trump in den sozialen Medien. Video: twitter/realDonaldTrump

Vance fügte an, die Sombrero-Memes würden sofort aufhören, wenn die Demokraten einlenken würden. Er spielte damit auf den Shutdown an, in dem sich die US-Regierung aktuell befindet – und implizierte, dass die Demokraten daran Schuld seien.

Stephen Colbert trifft wunden Punkt

In seiner Sendung vom Donnerstag ging der Late-Night-Moderator Stephen Colbert auf die erpressungsähnliche Aussage von Vance ein.

«Okay, J.D., wenn das so ist: Wir hier bei der Late Show mögen Humor auch.»

Deshalb habe man eine eigene, lustige Animation gemacht, die gute Laune mache und auf etwas basiere, das nicht real sei, um zu helfen, den Shutdown zu beenden. Dann liess Colbert folgenden Clip laufen und meinte nur, das Publikum solle es «geniessen»:

Video: facebook/The Late Show with Stephen Colbert

Auch Colbert machte in der Folge ein Angebot an die Adresse von Vance. Wenn dieser als Vizepräsident zurücktrete, höre er auf, dieses Video bei jeder Gelegenheit abzuspielen.

Stephen Colbert hat erst gerade einen (weiteren) Emmy-Award gewonnen. Bild: keystone

Colberts Show wurde im Juli überraschend abgesetzt. Die aktuelle Staffel läuft noch bis im Mai 2026. Der mehrfach preisgekrönte Comedian war schon immer ein Kritiker von Donald Trump. Seit der Absetzung scheint er den US-Präsidenten und seine aktuelle Regierung aber noch ungehemmter als zuvor anzuklagen und hochzunehmen.

Was es mit dem Video auf sich hat

Das Video der Late Show bezieht sich auf eine Geschichte, die sich letztes Jahr wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien verbreitet hatte. Alles geht zurück auf einen X-Beitrag des Nutzers @rickrudescalves (der Account wurde später gelöscht), der am 15. Juli 2024 geschrieben hatte: «Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber er könnte der erste Vizepräsidentschaftskandidat sein, der in einem New-York-Times-Bestseller zugegeben hat, einen umgestülpten Latexhandschuh, der zwischen zwei Sofakissen gesteckt hat, gefickt zu haben.» Der Beitrag implizierte, dass Vance in seiner Autobiografie «Hillbilly-Elegie» eine solche Tat geschildert hatte.

Auch hier wurde Vance schon als «Couchfucker» bezeichnet:

Video: watson/lucas zollinger

Die Geschichte wurde von The Associated Press (AP) in einem Faktencheck mit dem Titel «Nein, JD Vance hatte keinen Sex mit einer Couch» widerlegt. Der Artikel wurde jedoch zurückgezogen, was wiederum zu einer Flut von Memes in den sozialen Medien führte. In einer Stellungnahme schrieb AP, der Artikel habe nicht den üblichen Redaktionsprozess durchlaufen und im Titel eine definitive Behauptung aufgestellt, die so nie endgültig belegt werden könne.

Daten von Google Trends zeigen, dass in der letzten Juliwoche 2024 die Suchanfragen nach «JD Vance Couch» die Suchanfragen nach «Trump Shooting» weit übertroffen haben. (lzo)

Mehr aktuelle Videos:

Geheimdienst-Enthüllung: Russische Killerdrohne fliegt nur dank Schweizer Technik

Video: watson/lucas zollinger

Das Oktoberfest bleibt am Mittwoch nach einer Bombendrohung vorläufig geschlossen

Video: watson/lucas zollinger

Dieses neue Social-Media-Phänomen geht gerade um die Welt – warum weiss niemand